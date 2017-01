Keko se convierte en otra incorporación para el 'Gato' Romero

Sergio Gontán Gallardo (Brunete, Madrid, 1991) ya es uno más para el Gato Romero. No hay que darle de alta, sí la bienvenida. Porque tres meses y medio después de lesionarse, ayer al fin se pudo entrenar con el grupo, una sensación que implica que su vuelta a los campos de hierba está más cerca que nunca. Comoquiera que apenas se le ha podido ver y hace tanto tiempo que no juega, casi es una incorporación más, la segunda para el entrenador uruguayo en esta ventana invernal tras Peñaranda.

El propio futbolista, que estuvo una hora ejercitándose en el estadio de atletismo, no sólo no notó molestias, sino que sus sensaciones fueron muy buenas. "¡Un día menos para volver a competir. Gracias por el apoyo, Málaga CF", compartía poco después de salir de la ducha para manifestar su alegría por el paso dado. Ahora seguirá el cauce habitual: juntará varios entrenamientos seguidos con el grupo y ya sólo le quedará el último paso, el de entrar en la convocatoria. Teniendo en cuenta que quedan cuatro entrenamientos antes del encuentro, no sería descartable pensar que ya pudiera entrar en la lista contra la Real Sociedad, aunque lo más sensato tras tanto tiempo parado es que pueda sumar otra semana más de trabajos y así llegar más preparado aún al encuentro contra el Real Madrid.