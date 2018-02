Keko empatiza con la crítica

"Soy consciente de que si ese par de ocasiones contra el Girona o Las Palmas las hubiese metido, el resultado sería otro, nadie estaría siendo juzgado y yo tampoco", aseguró Keko Gontán en un acto de la Fundación del Málaga en el Colegio Severo Ochoa. El extremo madrileño está siendo blanco de algunas críticas por sus últimas actuaciones, entiende que es parte del oficio: "El fútbol es así, lo entiendo, lo acepto y sigo trabajando con la misma actitud. No le doy vueltas, pero soy consciente de que son jugadas claves que han podido influir en el resultado".

Acerca de la situación en la tabla, Keko es sincero: "La ilusión nos la mantienen los rivales directos, que siguen sin ganar. Seguimos a la misma distancia, quedan muchos partidos y todavía es posible. A veces no conviene mirar más allá del próximo partido". También hubo recado sobre los arbitrajes "No sólo ante el Valencia, durante todo el año ha habido muchas decisiones arbitrales que siempre se han declinado en contra del Málaga. Nos está afectando mucho, no queremos pensar en ello pero es una realidad y nos están quitando más de los que nos han dado".