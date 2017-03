Keko escenifica el vértigo

Día uno de trabajo tras el empate en Leganés en el segundo partido bajo el mando de Míchel. El Málaga sacó en Butarque un punto que lamentablemente supo a victoria. En un duelo de máxima importancia, la puesta en escena del equipo no fue la mejor. Agarrotado y sin ideas. Para corregir, el técnico tuvo que mover ficha para traer a Fornals a la media punta y dar sitio a un Keko siempre voluntarioso, pero falto de la chispa que mostró en Eibar. El extremo fue precisamente el encargado ayer de escenificar con claridad el sentir de la plantilla ahora que son seis los puntos que separan del descenso.

"Ninguno nos esperábamos estar en el grupo de abajo. Ahora mismo tenemos miedo a perder, no tenemos la soltura de tener 45 puntos o de luchar por otro tipo de cosas o con otra seguridad, aunque a Leganés fuimos a ganar", manifestaba Keko Gontán tras la primera sesión de trabajo de la semana realizada sobre el césped del Ciudad de Málaga. "Yo estoy como estamos todos en el grupo, con un poco de ansiedad por sacar los partidos adelante y por ganar", siguió el madrileño, que intentó personificar la visión del equipo: "Transmito el sentir de un vestuario, que está unido, y en el que las situaciones personales están funcionando poco. Pero es el colectivo el que nos lleva a la gloria o al fracaso. Somos todos conscientes de la situación que hay y debemos buscar la solución al problema".

"El calendario no es lo más apetecible, pero es con el que tenemos que jugar", lamenta

Keko consideró que el Málaga mereció algún punto más que podría haber cambiado la forma en la que se ven las cosas: "Nos ha faltado ganar unos cuantos partidos en los que hemos tenido más opciones de hacerlo. Nos hemos metido en la vorágine negativa en la que las cosas no salen, en la que la cabeza no juega con la misma confianza y pones en duda hasta tus propias cualidades como futbolista. Necesitamos más confianza para verlo reflejado en los resultados". La situación lleva a buscar otros objetivos: " Este año hay que salvar el barco y al siguiente, con la base que tenemos, que no te vuelva a pasar lo mismo, y luchar por los objetivos. No vamos a decir que estamos decepcionados, porque lo que hay que hacer es buscar soluciones al problema y la solución es estar todos juntos y ganar partidos".

El de Leganés no entra en esa terna de partidos donde el Málaga mereció más, aunque tuvo una ocasión clamorosa de Camacho en los últimos minutos para haberse traído los tres puntos a Málaga. Keko describía "dos partes" dentro de lo visto en Butarque: "En la primera dimos las gracias por el 0-0, y en la segunda era una lástima que se nos escapara la oportunidad. Pero el empate fue justo por cómo se dio el partido y debemos quedarnos con lo positivo, que fue dejar la portería a cero. A partir de ahí debemos desplegar un poco más de juego en ataque para crear más oportunidades".

Por delante, once días para asimilar el plan de Míchel, cuya llegada consideró "positiva porque es un tío de fútbol, conoce la dinámica en la que estamos metidos, ya la ha vivido y sabe cómo sacarla", a lo que añadió que "ahora no es tema de mirar pensonalmente a nadie ni de apuntar con el dedo. Es momento de mirar por el Málaga, de salvar al equipo y, cuando terminemos el 20 de mayo, veremos el plan para el año que viene y para los jugadores".

La recta final de temporada exige al Málaga lo mejor de sí para firmar la permanencia. En Butarque se cumplió un año sin ganar a domicilio, precisamente lo que más urge al equipo. Por delante, equipos de la zona alta en La Rosaleda y rivales directos fuera de casa. El próximo en llegar a Martiricos será el Atlético de Madrid. Será el sábado 1 de abril, tras el parón por selecciones, a las 20:45. Después, choque crucial ante un Sporting que ocupa la última plaza del descenso a seis puntos. Keko mostró resignación y confianza a partes iguales. Es lo único que queda para salvar al Málaga de la quema: "Si ganamos, todo se vería de otro color. El calendario no es lo más apetecible, pero es con el que tenemos que jugar. Al Atlético le podemos ganar como lo hicimos el año pasado. No podemos caer en fallos, como ya caímos otras veces, de darle prioridad a ningún partido. Valen los mismos puntos cada encuentro. Ojalá le ganemos al Atlético y luego al Sporting. Hay que jugar con la mentalidad del día a día".