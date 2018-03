Lacen matiza su acuerdo

Medhi Lacen, jugador del Málaga, atendió a los medios de comunicación este miércoles y matizó las condiciones del acuerdo que le atará al equipo blanquiazul una temporada más: "Todavía no está hecho. Tengo una opción para renovar, pero faltan partidos. Me falta uno, pero no estoy completamente seguro. En mi primer partido entro en el descanso y salgo en el ochenta y algo. Ese partido no cuenta, me falta uno o dos partidos".

De todos modos, la intención de la dirección deportiva era la de contar con él a pesar de lo firmado. Ya lo comentó en su misma presentación Mario Husillos. El futuro, de cualquier modo, es Segunda: "Es complicado pensar en Segunda, pero si tenemos que bajar, este club, por lo que es y lo que fue, tenemos la obligación de volver. Podría ser un proyecto interesante".

Y hablando de proyectos, ahí está Muñiz, en la órbita del Málaga. Lacen lo conoce bien: "Qué te voy a decir. Estuve un año con él en el Racing.Ttengo grandes recuerdos y aquí me dejó grandes recuerdos. No soy nadie para opinar de quién puede ser el futuro entrenador del Málaga".

"Es una situación complicada, ahora la situación es la que es. Lo que no queda ahora es trabajar, ganar partidos, dar la mejor imagen hasta final de temporada. Aquí por los motivos que sea a todos nos interesa. El que se quiera ir tiene que rendir para encontrar equipo. Dar buena imagen, pelear hasta el final. Tenemos que estar juntos, por la situación que es el vestuario está respondiendo y entrenando muy bien", añadió acerca del final de temporada que le espera al equipo.

Insiste en mantener la esperanza viva: "A nivel individual, todavía tenemos opciones. Si antes teníamos un 50-60% ahora es más complicado. Es ganar el primer partido, yo desde que estoy aquí no tuve esa suerte y lo ves todo diferente. Tenemos que ver la realidad y nos sacan muchos puntos".Lacen, además, rompe una lanza en favor de sus compañeros: "Falta acierto por nuestra parte, errores, lo que no nos ha faltado es personalidad, hacer las cosas bien. Yo veo al equipo comprometido, aquí la gente trabaja. Por un cúmulo de cosas no podemos ganar. Es complicado, sigo pensando que aquí se hizo una plantilla para no pasar apuros. El Getafe, subiendo, no era el caso. Sinceramente, aquí hay buenos jugadores, sigo pensando. Te influye la cabeza, la situación... Hay buenos jugadores, eso seguro".

El centrocampista, por otro lado, habló de su estado físico, que le ha impedido ejercitarse en las dos últimas sesiones: "Llevo una semana y media con molestias en el abductor derecho, aprovecho para no estar parado pero hacer algo diferente".