Lacen también se sube al carro de Muñiz

Lacen es un veterano de esto y sabe que un discurso derrotista quizás no ayude a nada, así que se aferra al milagro: "A nivel individual, todavía tenemos opciones. Si antes teníamos un 50-60%, ahora es más complicado. Tenemos que ver la realidad y nos sacan muchos puntos. Falta acierto por nuestra parte. Lo que no nos ha faltado es personalidad, hacer las cosas bien. Yo veo al equipo comprometido, aquí la gente trabaja. Por un cúmulo de cosas no se gana".

Así matizó el centrocampista el asunto de su renovación

El centrocampista del Málaga quiso aclarar que todavía no ha renovado su compromiso de manera automática por partidos jugados, aunque se encuentra muy cerca: "Todavía no está hecho. Tengo una opción para renovar, pero faltan partidos. Me falta uno, pero no estoy completamente seguro. En mi primer partido entro en el descanso y salgo en el ochentayalgo. Ese partido no cuenta, me falta uno o dos partidos". Se refiere al encuentro contra el Atlético de Madrid en el que entró en el descanso pero se tuvo que marchar tras un encontronazo con Fernando Torres, llegando a ser hasta hospitalizado. Al Málaga no le quedaban cambios, pero no computan los minutos. Hay que recordar que tiene que jugar un mínimo de 45 minutos para que contabilice con vistas a su renovación.