De Leicester a Pamplona

Luis Hernández Rodríguez. Serio hasta que coge la confianza y se entrega al máximo. Muy profesional dentro y fuera del campo. Y ambicioso deportista. Ha vivido unos días tensos a la espera de que el Leicester diera el visto bueno a su traspaso. Pero ya está aquí. Y no quiere perder el tiempo, quiere ser importante para el equipo desde ya. "Estoy listo para jugar el si el entrenador lo decide. Sé dónde estoy a donde vengo, la responsabilidad que hay y que tengo. Es un contrato largo pero yo quiero funcionar desde el minuto uno. Vivo el presente y le presente son los tres puntos ante Osasuna", comentó el central en su presentación como nuevo jugador del Málaga.

El propio Marcelo Romero ya lo sabe. Y le ha comentado lo que espera de él. "Hemos hablado. Me ha dado la bienvenida y explicado el funcionamiento del equipo. Hemos hablado de lo táctico y lo que quiere de la línea defensiva. Espero devolverle la confianza depositada en mí", comentó el zaguero, que lucirá el dorsal 24 hasta el 30 de junio. Eso sí, no está tan claro que su estreno se vaya a producir mañana. Y es que el club anda pendiente de que el Leicester envíe su tránsfer. "La semana ha acortado los plazos y tarda su tiempo, pero estamos en ello y esperemos que llegue", apostilló al respecto el director deportivo, Francesc Arnau, que tiene fresco el precedente con Peñaranda -el Watford no envió a tiempo el suyo para que pudiera jugar en Vigo-.

Luis Hernández ha dejado en Inglaterra un gran sueldo y se ha adaptado a una nueva realidad en el Málaga. Tenía claro que compensaba ese esfuerzo y por eso presionó a su club para que aceptara el traspaso. Aun así, quiso agradecer a la entidad su fijación con él para traerlo de nuevo a LaLiga: "Gracias al club por el esfuerzo que ha hecho, no ha sido sencillo. Ha mostrado mucha confianza en mí. Y sobre todo a Arnau, que ha estado al frente del cañón cada día. No ha sido sencillo, gracias por su confianza en mí desde el primer momento".

A su juicio, la experiencia británica fue "una experiencia buena". "He jugado en una competición muy bonita, atractiva y diferente. Y la Copa de Europa. Pero no tenía la continuidad deseada. Cuando Arnau me llamó hice lo posible por estar aquí porque quiero estar aquí. Ahora espero disfrutar muchos años", comentó el ex del Sporting, que ya tenía en alto concepto al Málaga: "Es un gran club, histórico. Cuando hablas de Málaga te vienen los recuerdos de competición europea. El club está en una línea ascendente que esperemos que se consolide".

Su amigo Jony ya le contó lo que le esperaba aquí, aunque en varios días ya ha testado la dimensión del vestuario. "El grupo es magnífico, joven y con ambición. Espero desde el primer día poder sumar para el equipo y todo el Málaga", contó el madrileño, que remarcó que es central: "Me rendimiento es mejor y me siento más cómodo ahí".