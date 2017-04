Liberación absoluta

Seis puntos de seis posibles para el Málaga en una semana difícil de olvidar para la ciudad. Triunfo en Gijón para respirar y triunfo ante el Barcelona en una Rosaleda repleta para sentir la más absoluta de las satisfacciones. Se liberó el equipo, así lo muestran las fotografías que circularon por redes sociales nada más acabar el encuentro. Y así lo manifestaba la plantilla después de una de las duchas más reconfortantes de la temporada.

"El fútbol tiene estas cosas, hace dos semanas se veía todo negro, ahora se ve todo claro. El fútbol es tan grande porque tiene este tipo de cosas", manifestaba Jony para los micrófonos de Cope en la zona mixta del coliseo blanquiazul. Él es uno de los que mejor escenifica lo que define como "liberación", más aún tras ser el autor del tanto de la tranquilidad para el Málaga: "Para mí hoy [por ayer] es un día bonito, porque no lo estoy pasando bien, no está siendo la temporada que esperaba y al fin y al cabo por fin después de mucho tengo un día de alegría. Me voy para casa contento y ahora no queda otra que seguir trabajando para que cuando me lleguen las oportunidades aprovecharlas".

Kameni siguió una línea más reivindicativa, recordando que "nunca he perdido la confianza" y que "me dolieron muchas cosas" después de las críticas recibidas en una temporada donde su rendimiento no ha sido el mejor. Pero ayer estuvo seguro y fue, junto a la línea defensiva, un muro para el Barcelona: "Venimos a trabajar y seguir trabajando y ayudar al equipo. Si me pone el entrenador juego, si no ayudo. Pero la moral no la pierdo. Venimos de muchos partidos jugando bien y con falta de suerte para sacar los tres puntos, pero en esta semana nos están saliendo bien las cosas. Sinceramente en ningún momento hemos dudado, estábamos tocados pero sabíamos que haciendo bien las cosas saldrían los resultados".

Respecto a lo meramente futbolístico también habló Sandro Ramírez, pichichi malaguista y autor del primer gol. "Sabíamos que iba a ser un partido muy directo contra el mejor equipo del mundo, pero no hemos desistido ni bajado los brazos en ningún momento", comentó el ariete blanquiazul, que afirmaba que el resultado permite "dejar por zanjada la situación en la que estábamos". En definitiva, dejar "encarrilado el tema de la permanencia", como manifestaba Jony.

El ariete canario analizó el estilo del equipo, cuyas líneas estaban trazadas en la dirección de aguantar bien en defensa y salir a la contra: "El punto fuerte nuestro era ese. Era la única manera de hacerle daño al mejor equipo del mundo. Estoy muy contento por el gol, por seguir ampliando la racha, pero lo más importante es que hemos hecho un gran partido y nos vamos con muchos ánimos para afrontar el último tramo de temporada". Tanto también liberador el suyo, el segundo consecutivo, que celebró con alegría ante su ex equipo. Sobre lo que apostilló para evitar malinterpretaciones: "No lo he celebrado tanto como a lo mejor ha parecido. Estoy muy agradecido al Barcelona por todo lo que me ha dado. Si soy alguien en el fútbol es gracias a ellos, desde que llegué me lo dieron todo, pero me debo al Málaga".

También habló Arnau, director deportivo blanquiazul, en Movistar+. Allí destacó cómo "se nota la mano de Míchel" y que "los jugadores con él están creyendo en sí mismos; los ha ido reforzando y poco a poco ha conseguido que sean fieles a su imagen".