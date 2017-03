Llega el chip 3.0 para el vestuario

La llegada ambiciosa de Juande Ramos. La reconducción de la mano del Gato Romero. Y la rectificación que trae Míchel. Tres entrenadores en una temporada definen los accidentes vividos. Y llevan al grupo a pasar por estados muy diferentes. Comienza esa nueva fase en la que los titulares tienen que defender su escaño y los que no cuentan buscan un nuevo tren. Es el chip 3.0 el que ya se ha puesto la plantilla blanquiazul.

Luis Hernández, uno de los que había llegado como parche en el mercado de invierno, habló ayer acerca de ello. Ha estado nueve partidos con un entrenador y le quedan por delante doce con otro. ""Siempre que hay un cambio de entrenador los jugadores encendemos las alarmas, los que están jugando y los que no, todos dan un plus. El entrenador ha traído sus ideas, que poco a poco estamos trabajando para intentar que se vean el sábado", comentó el madrileño.

Cómo no, suele ser el entrenador el que paga el pato porque es más fácil despedir a uno y contratar a otro que no a un puñado de futbolistas. De ahí que el central blanquiazul no rehuyera la autocrítica. "Cuando hay tantos cambios de entrenador, los primeros que tenemos que hacer autocrítica somos los jugadores. Siempre podemos dar más, tenemos una plantilla competitiva y de gran nivel. Si no estamos en el puesto en el que todos pensamos que podemos estar, somos los primeros que debemos hacer autocrítica. Estamos centrados en preparar bien la semana y en ganar el sábado para recuperar la confianza que hemos perdido en el último tramo de la temporada. Relajación no hay. Puede que no estemos acertados, pero no hay relajación. Somos los primeros que queremos ganar", desarrolló el ex del Leicester.

Como cada vez que tiene lugar un relevo en el banquillo, Luis Hernández espera que el grupo sepa canalizar todo ese aire nuevo en energía positiva para sumar otro triunfo: "El grupo está muy ilusionado, con muchísimas ganas de que llegue el partido, de salir con buena línea, ir a por los tres puntos y darle la vuelta a la situación. Lo más importante después de la llegada del nuevo entrenador es recuperar esa pequeña ilusión y chispa que nos faltaba".

Palabra de un defensa que pide "mantener la calma para sacar victorias" y que desea "un buen partido para que la gente se vaya satisfecha, pero lo importante es ganar, no puede haber otra cosa en nuestra mente, más aún jugando en casa".