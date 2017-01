Llega la primera lista del 'Gato'

Llega la hora de que Marcelo Romero tome sus primeras determinaciones al frente del primer equipo. Esta mañana, a partir de las 10:30, en La Rosaleda, dirigirá el último entrenamiento de la semana. Tras él, ofrecerá su primera convocatoria como primer entrenador blanquiazul. Las bajas ayudan bastante a que la fisonomía de la lista no sea muy diferente a lo que venía haciendo Juande Ramos en las últimas semanas. Pero empezará a verse su sello. Además, tendrá que afrontar las primeras preguntas comprometidas acerca de lo que expondrá sobre el césped de Balaídos apenas 24 horas después.

Eso sí, la ópera prima del uruguayo seguirá unos cánones muy similares a los de su predecesor. Porque también en uno de los últimos ensayos de la semana le llegó una mala noticia: su compatriota Chory Castro sufre un esguince intercostal que le procuró bastante dolor. El hecho de que el partido esté tan cercano apenas le da margen de recuperación, así que preocupa su concurso. Ocurrió de la manera más tonta, puesto que la plantilla afrontaba unos partidos de fut-tenis, más divertidos que exigentes. El charrúa hizo un mal gesto y se tuvo que marchar de inmediato a los vestuarios. Existen muchas opciones de que hoy no esté en la lista de convocados del Gato.

Con Weligton ya dado de baja para poder inscribir a Peñaranda hasta final de temporada, seguro causarán baja los otros lesionados: Charles, Keko, Kuzmanovic y Ricca, así como En-Nesyri y Koné, quienes se encuentran concentrados con sus selecciones para disputar la Copa África. Si finalmente el Chory Castro no llega a tiempo, Romero únicamente dispondría de 16 elementos de la primera plantilla y tendría que tirar de al menos dos jugadores del filial para confeccionar la expedición a Vigo. En este sentido, Ontiveros y Luis Muñoz, habituales con los mayores en las últimas fechas, serán esos dos elegidos porque no hay más donde escoger. El hecho de que haya tantas bajas seguramente supondrá la inclusión de Peñaranda en la misma. Aunque no jugara, ya podría ir haciendo grupo con sus compañeros y seguir conociéndolos más. Además, el venezolano ya declaró en su presentación que físicamente se encontraba en óptimas condiciones, incluso para disputar los 90 minutos.

Como es lógico, Marcelo Romero no desvelará hoy quién será el portero que elija para jugar contra el Celta, si bien tendrá que empezar a responder preguntas sobre uno de los aspectos más incómodos que tiene por delante a corto plazo. Si la portería ya es una zona delicada, todo lo ocurrido con el relevo de Boyko por Kameni, que acabó dejando a uno señalado y a otro enfadado, le lleva a afrontar una decisión importante.