Llorente y Jony se reivindican

Jony Rodríguez y Diego Llorente no sólo comparten a estas alturas de la temporada ser dos de los fichajes de verano, ambos son dos de los jugadores más mermados anímicamente de la plantilla. Dos cabezas zarandeadas por errores que les han ido empujando poco a poco al ostracismo. Ayer, en Butarque, ambos ganaron una batalla a sus miedos. Al error. Fueron notas positivas de ese empate a cero ante el Leganés.

"Cuando estás en una dinámica mala, el aspecto anímico y psicológico es muy importante. Eso nos pasa factura, la situación es difícil, pero hay que mantener la calma y seguir trabajando. Me siento bien, con ganas de ayudar en todo lo que pueda. Los que estamos participando menos tenemos que seguir apretando", explicaba el extremo asturiano tras el partido. Fue el primer cambio de Míchel en busca de la reacción. Hombre por hombre, el Chory fue al banco y el de Cangas del Narcea saltó al verde. Su presencia cambió al Málaga, más por su fe y perseverancia que por su peligro. El Leganés dio un paso atrás hacia su área.

Al otro lado, Llorente. El central madrileño fue titular y logró junto a sus compañeros de la zaga, aniquilar a la quimera de la portería a cero. Nada menos que cuatro meses después (0-0 en el Camp Nou). "Trabajo a diario para estar en el once titular e intento hacer lo mejor posible mi trabajo y me voy contento porque hemos dejado la portería a cero", explicaba el canterano madridista, que se ha visto arropado tras la llegada de Míchel aunque no lo personaliza: "Estamos bien con el míster. No soló habla conmigo, está transmitiendo confianza a todos, nos intenta hacer ver que el trabajo diario es lo que nos va a dar las oportunidades a cada uno y nos pide que sigamos trabajando y corrigiendo cosas".

Sobre el arco a cero, también se pronunció Jony: "Seguimos en esos puestos que no son buenos, pero hay que tener tranquilidad y a intentar sumar los tres puntos en el próximo partido. Hemos conseguido mantener la portería a cero después de mucho tiempo. Era algo a mejorar y lo hemos hecho. Es una pena que no hayamos conseguido meter ningún gol, pero lo importante hoy [por ayer] era no perder". Aunque el extremo no incidió mucho en su relación con el nuevo entrenador: "El míster viene con sus ideas de juego, nos las está intentando inculcar lo más rápido posible. Quedan diez jornadas y cuanto antes consigamos el objetivo, mejor".

"En la primera parte quizás ellos fueron superiores, sobre todo su juego por banda nos hizo daño. En la segunda salimos con otra cara, supmos contrarrestar sus ataques y tuvimos ocasiones que no quisieron entrar", desgranó Llorente sobre el devenir del encuentro ante los pepineros. El central también lanzó un capote a sus compañeros respaldando el compromiso de todos: "El equipo está con ganas de hacerlo bien. Si no nos están saliendo las cosas no es por falta de ganas y de actitud". El madrileño concluía con la apuesta por centrarse en ellos y no mirar a los de abajo: "Dependemos de nosotros y tenemos que continuar con eso".