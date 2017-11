Llorente o Mayoral, ¿misión imposible?

El Málaga trata de sumar puntos a toda prisa consciente de la importancia que tendrá el mercado invernal en el devenir del equipo. De ello habló Míchel tanto en la previa del partido como en El Transistor de Onda Cero, donde habló de nombres propios como los de Borja Mayoral y Marcos Llorente, de quienes se ha rumoreado mucho por Martiricos.

"Si el Real Madrid piensa en ceder jugadores de la calidad de Borja Mayoral y de Llorente a nosotros nos vendría de maravilla pero dudo que el Madrid los vaya a ceder y dudo que nosotros pudiéramos hacer frente a esos contratos", decía expeditivo el técnico costasoleño, que también habló de su grado de implicación en los movimientos de esta próxima ventana de fichajes: "Yo no manejo los temas económicos. Tenia mucha claridad con Arnau y ahora con Husillos. Por ejemplo ahora que nos estamos moviendo para el mercado de invierno, yo sé el dinero que hay más o menos pero no soy el que negocio ni conozco las circunstancias y si se puede llegar a un acuerdo con los jugadores. Mucho más si la gente sabe que dispones de dinero y tienes que buscar soluciones en julio".

La situación es consecuencia directa de una planificación deportiva mal llevada en verano. Míchel se lamentó nuevamente de un capítulo de salidas que no se vio repuesto adecuadamente: "La primera vez que me dicen que Camacho tiene posibilidades de irse fue el 1 de julio y nosotros empezábamos la pretemporada el 5; no sabía de la salida de estos jugadores. Las salidas de Camacho y Fornals fueron muy importantes, sobre todo la de Camacho, era insustituible por lo que significaba en el vestuario".

Míchel volvió a hablar, esta vez en su comparecencia en La Rosaleda, sobre la lentitud en los movimientos que ahora mismo reina: "Podemos hablar de Roque Mesa o de cualquier otro jugador. No tengo ninguna información de él. Te puedo dar mi opinión como jugador pero no quiero que haya un malentendido con eso. Cuando vuelva Mario Husillos de viaje quedamos en poder orientar lo que queremos. Hasta el momento, no se han puesto nombres sobre la mesa en cuanto a negociaciones".