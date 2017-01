Luis Hernández está en Málaga y espera el OK

El fichaje de Luis Hernández por el Málaga ya es casi una realidad. El central llegó el jueves noche a la capital para pasar ayer el reconocimiento médico antes de unirse a la disciplina blanquiazul procedente del Leicester inglés, del que llega en propiedad. La entidad está a la espera de los últimos trámites administrativos para hacer la rúbrica y oficializar el acuerdo una vez el equipo juegue contra el Real Madrid.

Luis Hernández era el primer objetivo de la dirección deportiva. Las negociaciones con el Leicester han sido complicadas, pero la insistencia del futbolista ha sido determinante para cerrar su llegada a la Costa del Sol. Lo único que está por ver es la forma por la que ficha, si directamente traspasado o mediante cesión con cláusula de compra obligatoria. Sea como sea, el madrileño se incorpora al Málaga en busca de los minutos que no tuvo en Inglaterra.

Aunque arrancó de titular en Premier League, la mala forma del Leicester hizo a Ranieri buscar alternativas entre las que no se encontraba el central, de 27 años y 1.82 centímetros de altura. En liga sólo dispuso de 326 minutos repartidos en cuatro partidos, además de 27 en la Community Shield -la Supercopa británica- y otros 90 en uno de EFL Trophy -la segunda copa-. No obstante, el técnico italiano fue el principal obstáculo para conseguir el fichaje del ex jugador del Sporting. Y es que, a pesar de no contar con él en la competición doméstica, ha sido titular en los cuatro compromisos de la fase de grupos de la Champions League.

Finalmente, Luis Hernández recala en el Málaga, donde ya era pretendido tiempo atrás, para convertirse en el segundo fichaje del mercado de invierno tras Adalberto Peñaranda y Martín Demichelis. El director deportivo Francesc Arnau ya comentó en la presentación del argentino que estaba siguiendo "una hoja de ruta" en la que estaba la incorporación de un segundo central. Queda pendiente el centrocampista en el mercado que resta.