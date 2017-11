Luis Hernández renueva hasta 2021

Aunque a falta de confirmación oficial, Luis Hernández ha alcanzado un acuerdo con el club para renovar su contrato hasta 2021. La operación se cerró semanas atrás, aún con Francesc Arnau al mando de la dirección deportiva, y esta supondrá una mejora contractual junto a una importante subida de la cláusula de rescisión para el defensa madrileño, como adelantaba El Desmarque.

El central llegó el pasado mercado de invierno desde el Leicester y firmó hasta 2020 con un año más opcional. Con esta renovación se hace efectivo ese último y prácticamente se dobla su cláusula hasta una cifra que ronda los 15 millones de euros. Pese a su mal rendimiento este curso, el ex del Sporting sigue teniendo buen cartel y con ello se pretende proteger a una de las piezas fundamentales de la plantilla.

Luis Hernández participó ayer en un acto promocional del club junto a Roberto Jiménez y en él habló de la situación que atraviesa el equipo, reforzado tras el segundo triunfo del curso, este ante el Deportivo. "Priorizamos el ganar antes que jugar bien. Nos gusta ser vistosos y protagonistas, pero eso nos penalizó mucho al comienzo y ahora lo que necesitamos es sacar los tres puntos en cada partido", aseguraba el defensa, que destaca que "el equipo en el último mes ha dado un cambio muy positivo, no sólo por las victorias, también hicimos buenos partidos en Barcelona y Villarreal". E igualmente era autocrítico consigo mismo: "Si me pongo nota no puede ser positiva. Ninguno de nosotros puede estar contento al cien por cien con nuestro rendimiento. Hay muchos factores que pueden influir, la situación del equipo no es la adecuada. En estos momentos hay que ser autocríticos. Todos, yo el primero, podemos dar mucho más".

Mientras, cuestionado por los posibles refuerzos invernales, Roberto prefería ser cauto: "Trabajamos cada día pensando únicamente en los que estamos. Nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante. Cualquier ayuda que sea positiva será muy bienvenida. Nosotros tenemos poco que decir".