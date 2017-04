Luis Muñoz, debut con Míchel como pez en el agua

Pletórico, con risa nerviosa, comparecía Luis Muñoz en zona mixta. Con 20 años, el canterano volvió a un once del primer equipo y lo hizo como lateral derecho, posición que, confesaba, "no había jugado nunca". Algo que no frenó su ímpetu por agradar a fin de ganarse el puesto arriba para la próxima temporada.

"Juego en la posición que me pongan, estoy muy agradecido. Entrenando día a día y dando lo mejor. Es una posición que no había jugado nunca pero siempre hay que dar lo mejor", comentó Luis Muñoz, que afirmaba haber conocido su titularidad "cuando me cambian en el descanso". En lo que respecta al triunfo, se queda el defensa con haber hecho "un gran partido": "Estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros y estamos en un nivel ascendente. Ser regular o no, siempre hay que estar concentrados y ya está".

Lateral diestro, "una posición en la que no había jugado nunca", destaca el canterano

De la previa, señala Luis las pocas palabras de Míchel. Simplemente "que suerte y que haga lo mejor, que esté atento a mis compañeros que ellos me ayudarían". Cara al futuro, "no sé nada, veremos qué pasa. Con el filial sí voy a jugar la fase de ascenso".

El joven futbolista no fue el único en valorar la victoria. También habló Kameni, que valoraba el partido "de necesidad". "Controlamos bien el partido, la victoria es justa. Hay que seguir hasta el final con esta línea, pensar en mejorar en lo que tenemos en la cabeza, seguir trabajando", analizó, a la par que destacó "dejar la portería a cero".

Por su parte, Ricca apuntó que faltó "un poco más de ritmo en el primer tiempo", aunque "pusimos algo más de intensidad para llegar el gol". Creo que obviamente hemos mejorado, los resultados suman. Defensivamente se ha mejorado mucho y dejar la portería a cero da tranquilidad. A partir de ahí se pueden lograr los resultados", concluyó el lateral uruguayo.