Luis da la cara en un mal día para debutar

El Málaga inició el partido con buenos propósitos y alguna contra peligrosa. Y se expresaba en el minuto 75 como si fuera perdiendo 0-5. El equipo acusó los mazazos sicológicos que fue ofreciendo la noche. En ese escenario se subió a actuar por primera vez como titular Luis Muñoz. No lo recordará como el partido de su vida, pero tampoco se le podrá achacar algo negativo. No llegó a despejar el córner que a la postre llegó a los pies de Juanmi en el 0-2, pero no computa como mala acción defensiva en un partido en el que sí dejó buenas intenciones.

La misión de estar encima de Willian José la cumplió bien. No le dejó respirar. Especialmente atento se mostró para no dejarle recibir de espaldas, se le anticipó varias veces. Si tiene continuidad en el Bernabéu, lo de ayer le valió para echar muchos nervios fuera. Pero no fue un buen día de rendimientos particulares. Incluso prácticamente se puede decir que todos cayeron cuando Sandro se lesionó a los 20 minutos. Imprecisión es lo que caracterizó el ataque. Su sustituto, Peñaranda, debutó aún presa de la falta de inactividad. Ayer fue inofensivo, pero el ritmo de juego le devolverá verticalidad. Duda, al que también se le vio algo seco, tuvo la mala suerte de desviar a gol la falta de Íñigo Martínez. Chory Castro y Camacho siguen sin aparecer al nivel anterior y esta vez Ontiveros no pudo cambiar el signo desde el banquillo.