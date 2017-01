Luis, un debut de altura

Sobresaliente de debut de Luis Hernández con la camiseta del Málaga. Pocos entrenamientos, pareja nueva con Demichelis, pero gran solvencia del zaguero procedente del Leicester, que se entendió a la perfección con el argentino. "Es muy sencillo jugar al lado de Demichelis, un futbolista de su calidad y experiencia. No era fácil porque llevábamos pocos entrenamientos, pero nos entendimos fenomenal", explicaba en la zona mixta Hernández, que asistió a Camacho en el empate en un saque de banda, especialidad de la casa.

"Estoy contento por el debut, muy contento por el primer partido con este equipo. Nos vamos con sabor agridulce porque merecimos los tres puntos, tuvimos muchísimas ocasiones, muy serios en defensa y ataque. Lástima no haber metido el penalti, hubiera ido el partido más rodado. Recibimos el gol y no nos hemos descompuesto. Empatamos rápido, hemos sido más sólidos", fue el primer análisis como malaguista de Luis Hernández, que incluso merodeó el gol en un córner, con un disparo raso que detuvo Mario.

"Hay un colegiado que es su trabajo y si él cree que no es penalti... Hemos protestado y apretado, pero no es algo que no controlamos", decía Luis sobre la última jugada, con posible penalti sobre Charles, pero prefería pasar página y pensar en clave propia: "Debemos centrarnos en el partido y este es el espejo que debemos seguir. Vinimos a sacar los tres puntos desde el primer momento. Dentro de lo que dejaba el campo hemos defendido bien, creado ocasiones y merecimos más. Me quedo con la imagen, muy positiva".