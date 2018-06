El Madrid apea al alevín en octavos

El Málaga acabó ayer su andadura en el XXV Torneo Nacional Pamesa LaLiga Promises que se está celebrando desde el viernes en las instalaciones de la Ciutat Esportiva PAMESA Cerámica en Villarreal. El verdugo de los blanquiazules fue el Real Madrid, que se llevó el pase a cuartos de final por la mínima tras un encuentro muy reñido no exento de polémica.

Los alevines de Isaac Jiménez llegaron a los octavos de final de esta competición tras una fase de grupos en la que demostraron su alto nivel competitivo. Plantó cara al anfitrión del torneo, el Villarreal, con un férreo 0-0. Tras él todo fueron victorias. El Girona pagó la falta de gol en el primer encuentro y cayó 3-0. Ante el Espanyol tocó sudar algo más pero acabó doblegado (1-2) y cerró esa primera fase con otro claro triunfo ante el Leganés (2-0). El rival que esperaba en octavos de final era el Real Madrid, siempre exigente en estas citas.

El encuentro ante los blancos fue de mucha igualdad. Ambos equipos demostraron suficiente como para pasar de ronda y no hubo grandes diferencias entre ambas plantillas. Fue un despiste el artífice de desnivelar la balanza en favor del Real Madrid. Corría el minuto 20 de partido cuando Pablo Serón aprovechó la pillería de un compañero que sacó con rapidez un libre directo y pilló despitado a medio Málaga, que andaba colocando la barrera para el lanzamiento del mismo. Serón no falló en el mano a mano con el meta blanquiazul y acabó decidiendo la contienda. Los malagueños no se creían que el tanto subiera al marcador.

Así se acabó la aventura de los alevines, en otro buen ejemplo del nivel que tiene La Academia.