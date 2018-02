Adrián: "Si piensas que estás muerto dejas de ser un profesional"

"La situación es crítica". No se anduvo por las ramas Adrián González en la sala de prensa del Ciudad de Málaga. El centrocampista madrileño del Málaga admitió que todo pinta oscuro. “Es la que hay. Hay que ser realista y salir sabiendo que no podemos pensar en el calendario ni en el rival”.

Eso sí, mandó un mensaje Adrián a quien se rinda. "Si ya piensas en que estás muerto dejas de ser un profesional, y por eso nos pagan, por venir a entrenar y por salir a cumplir los objetivos del equipo. La situación no es la más positiva. Si te pones a mirar el periódico los lunes por la clasificación lo ves muy negro. Dentro del vestuario no ayuda el poder pensar que estamos dentro de una situación que no vamos a salvar, porque no es real y se ha visto en otros casos que es posible”, refrendó Adrián este mediodía en la sala de prensa del Ciudad de Málaga.

"Un descenso va a influir negativamente para todo el mundo. En estas situaciones puede haber salidas del club, de jugadores, si el club baja, pero nunca sabes si, entre comillas, vas a salir medio bien de lo que ha pasado con el equipo", recalcó el madrileño.