Weligton: "Al-Thani quería que fuera el chivato del vestuario"

Weligton siempre ha sido de los que dicen las cosas con franqueza. El brasileño estuvo este mediodía por Ser Deportivos Málaga y ahí pasó revista a la situación actual del club. A su regreso de Brasil se esperaba que entrase a formar parte del organigrama del Málaga, pero confiesa que rechazó la oferta por disconformidad con lo que se le pedía. "Al-Thani puso un tuit diciendo que yo sería el encargado del vestuario y yo le pregunté qué funciones tendría porque de lo que me dijo entendía que sería un chivato, y yo no estaría en el vestuario para ser un chivato", explica el ex futbolista.

"Después de 10 u 11 años no echaría todo a la basura por una tontería. Cuando le pregunté por la función me dijo que o lo coges o lo rechazas, y yo no estoy en el club porque lo rechacé", añade Weligton, que describe que su relación con el presidente a día de hoy está parada después de un encontronazo entre ambos en esas conversaciones: "Hablé con él en varias ocasiones. En la última no me contestó más porque tras tanto torear me dio por ser sincero y decirle lo que sentía y no le debió gustar, porque no me ha vuelto a contestar. Para mí es algo muy simple, si yo hiciera lo que me pedía tendría un cargo y cobraría, pero yo no soy así. Soy honrado y no me vendería por dos duros".

Pese a ello Weligton se mostró en cierto modo conciliador, aunque asegura que es necesaria una reforma importante. "Hay que hacer una reformulación completa de arriba a abajo, sacar las cosas buenas, que son pocas este año, y mirar qué se puede hacer porque el equipo no debe estar más que una temporada en Segunda", indica empezando por los despachos, donde describe a un Al-Thani "tocado": "Lo primero sería contratar un director general para que llevara todo lo que hace falta. Dice que no quiere. También le dije que tendría que venir a dar la cara y dijo que en este momento no podía salir de su país. Entre tantas cosas me quedé con que está bastante tocado porque da la sensación de que la gente se ha aprovechado de él, que le han engañado. Está un poco receloso de fiarse de otra persona".

Respecto a eso, el brasileño profundiza y se mantiene comprensivo con el propietario. "El jeque no tiene maldad ninguna. Su idea es disfrutar del club, su familia también, pero es cierto que después de tantas cosas el tío está un poco receloso, digamos. Él ha confiado en personas que le fallaron y ahora no sé si quiere a nadie más o si tiene miedo de que vuelva a pasar. Decidió poner a sus hijos y los resultados están ahí", extrae Weligton, que vuelve a pedir un giro: "El jeque se tiene que parar a pensar y ver que las cosas no están bien, que tiene que dar un cambio drástico. Necesita a una persona que entienda de fútbol o que entienda la situación o vender, pero siempre me dejó claro que su intención no es vender el club".

El próximo 4 de diciembre se retomará el juicio con BlueBay por la propiedad del 49% de las acciones de Abdullah Al-Thani mientras la Asociación de Pequeños Accionistas pone presión junto a las instituciones públicas. El mariscal se mantiene al margen de ello, pero pide acción con un verano por delante que se presenta intenso: "El Málaga no se puede permitir el lujo de esperar a diciembre a ver qué pasa. Mira este año, fallamos al principio de temporada, en diciembre intentamos arreglarlo y mira dónde terminamos. Todo el mundo cree que el Málaga ha tocado fondo, pero no es así. Puede bajar a Segunda B, que es peor todavía. Entonces, es un momento bastante delicado e importante y todos deberían mirar solamente por el club y dejar sus temas personales aparte. Involucrarse y remar todos en la misma dirección".