Míchel: "No espero al Málaga del día del Betis, sino al de los partidos anteriores"

Míchel González habló en la víspera de la importante visita al Alavés de la situación del Málaga. La derrota ante el Betis ha dejado al equipo muy tocado anímicamente, pero hay que levantarse para competir en Mendizorroza.

"Debemos darle la importancia que le hemos dado siempre a los partidos en los últimos meses sabiendo de la gravedad de la situación. Hacen falta menos palabras y más hechos. Los chicos no se desaniman porque no se desanima el entrenador. El entrenador no se viene abajo y no se para, y sabe que sigue aquí por ellos. Ellos saben que el entrenador no va a bajar la guardia y que va a decirles lo que piensa porque, ante la duda, ellos están con él”, decía el técnico intentando transmitir fe en sus hombres.

"No me esperaba que ante el Betis tuviésemos esa reacción porque había visto a mi equipo con estabilidad para otra cosa, así que espero a mi equipo de las últimas jornadas menos el día del Betis”, prosgiuió el técnico madrileño, que fue duro respecto a la sanción a Adrián y el horario del partido.

"La sanción me parece ridícula, porque el árbitro no sabe quién es, porque me dice a mí que expulsa a un auxiliar. Sin agresión, sin daño, tiene una sanción mayor que cualquier otro jugador. Me parece un exceso que un jugador así, que buscaba la quinta amarilla debido a su lesión, se vaya a pasar un mes sin jugar ¿Tan antideportivo es buscar una amarilla? La violencia física se tolera más que la discusión con el árbitro, me parece un exceso", aseguraba Míchel sobre la sanción de dos partidos a su hijo.

“Protestas, pero nadie te escucha, lógicamente, y además me pueden decir que es una excusa para justificar los resultados. Y no tiene nada que ver. Es curioso, 19 días con un partido, en 72 horas dos partidos y luego no se vuelve a jugar hasta dentro de… Yo creo que les ha faltado un poco de sensibilidad, no sé si a otro equipo se lo harían", remató sobre el hecho de que haya tan poco descanso entre el partido del lunes y el de este jueves ante el Alavés.