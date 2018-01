Husillos: "Ideye rompió el reloj"

Mario Husillos, director deportivo del Málaga, confirió importancia al fichaje de Brown Ideye. Tiene unas cualidades que escasean en el equipo y puede aportar potencia y velocidad. El africano fue presentado este miércoles.

"Brown es un futbolista del que la secretaría técnica ha tenido informes desde hace tiempo, tiene las cualidades que buscábamos. Me nutrí de bastante información en el Olympiacos donde fue gran figura y la gente lo recuerda, tuve opiniones directas. Entre las opciones que había estaba él. Cuando lo vio el entrenador en la lista, José me dijo 'Ese, Mario, es ese', lo conocía de China. Se daban todas las condiciones", explicó Husillos, que detalló que había sido una operación complicada:"Quiero agradecer a los servicios jurídicos y económicos, ha habido que esperar cambiar mails, ha sido una negociación nada fácil. Brown está aquí, la expectativa es alta, sus primeros movimientos han sido muy agradables con compañeros. Son sólo cuatro meses pero esperamos que se pueda quedar más tiempo".

"No hay posibilidades de extensiones recogidas en el contrato, viene de contratos en China, fuera de nuestras posibilidades y de la gran mayoría de equipos nacionales. Hemos hecho un esfuerzo en un punto de encuentro. El ha recorrido más distancia hasta ese punto. Sí queremos conocerlo, cómo evoluciona. No hay nada firmado", proseguía el argentino sobre las posibilidades de prolongar el compromiso: "Los que nos van a sacar son los que están aquí, aunque firmemos 5 o 7. Es obvio que falta gol, no es culpa de los delanteros, es de todo el grupo. Es trabajador, con presencia física, movilidad, nos tiene que ayudar a elevar ese promedio de goles".

Reveló Husillos una anécdota de las pruebas físicas que se le realizaron a Ideye. "En un test que tienen los trabajadores de parámetros, fuerza, recuperación... Se rompió el reloj, rompió los registros. Aparentemente, a nivel físico, científico, viene cuidado, en su peso, no ha hecho partidos oficiales en los últimos cinco meses pero científicamente está espectacular", explicó.