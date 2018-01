Ideye: "Tenía otras siete ofertas más la del Málaga"

El Málaga presentó este miércoles, día de final de mercado, a Brown Ideye. El delantero nigeriano transmitió ilusión por jugar en el Málaga. Dijo que no importa que el equipo sea colista, que hay opciones de salvación. Aire fresco para un equipo que necesita reactivos. Cuenta con el aval de José González, con el que coincidió en China. Llevará el número 12 en la camiseta.

"Gracias por traerme a este equipo. Sé lo difícil que ha sido traerme aquí. Gracias a quien lo hizo todo posible. Estoy agradecido a todo el que participó. Fue una carrera difícil en mis últimos tiempos. Quiero hacerlo mejor que pueda aquí, a hacerlo lo mejor posible", decía el atacante nigeriano, que es plenamente consciente de adónde viene: "Sabía la situación del equipo antes de venir. Tenemos que ganar cada partido para evitar el descenso. Estoy aquí porque en mi vida me gustan los retos. Es posible, soy un goleador y por eso es lo que me han traído. Espero que mis goles ayuden a la salvación".

Sobre sus cualidades, Ideye aseguró que "soy un buen goleador. No he jugado por cinco meses, no es una excusa, pero siempre he marcado y dado asistencias, intento correr mucho, no voy a parar de correr, espero marcar goles. Llevo cuatro cinco meses sin jugar, pero estoy listo, he entrenado dos días seguidos, físicamente estoy listo. La decisión es del entrenador, si puede empezar de titular o salir de suplente, pero yo estoy preparado para jugar".

"Sólo espero lo mejor. En esta liga están los mejores, estoy feliz de estar aquí, de todos los retos que hay. Estoy ansioso de empezar. No conozco el idioma de los otros jugadores, pero el fútbol es un lenguaje universal. Espero que será una buena experiencia", decía Ideye, que desechó otras proposiciones: "Tenía siete ofertas más el Málaga. Desde que mi agente me habló de la oferta, mi mujer y yo dijimos que debíamos estar aquí. No es el final de la Liga. Málaga está colista pero queda media liga. Escogimos Málaga para jugar, no es cuestión de venir aquí por el tiemplo, el clima, la ciudad... Es para jugar. Roberto es el único que conozco, me dijo que era un equipo muy bueno, tuve una charla con él. Es difícil de decir, durante dos semanas no he dormido. Con mi agente, mi esposa, mis amigos, he hablado con ellos mucho. Es una situación muy difícil, no sabía lo que ocurría, No jugué durante cinco meses, no sabía cuál era problema".