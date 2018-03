Málaga y Chelsea, a la misma altura para Valverde

El Barcelona aún no sabe lo que es perder esta temporada y marcha líder con 8 puntos de ventaja sobre el Atlético. Y aun así, sabe que no hay lugar para la relajación. Así lo indica Valverde, que pone el partido de hoy ante el Málaga al nivel del Chelsea. "Todos los partidos son importantes. Este es igual de importante que el Chelsea y si no ganas tendrás mucha más presión. El partido del Atlético adquirió más relevancia por Las Palmas. Nos centramos exclusivamente en el Málaga", explica, e insiste en que La Rosaleda no será ningún trámite para los suyos: "No es un partido de prueba, es un partido para ganar. No creo que nadie lo vea así. Es verdad que tenemos un partido cercano pero en el caso del Éibar sólo teníamos tres días, ahora son cuatro".