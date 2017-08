Diego González: "El Málaga era el que más me llamaba la atención"

El Málaga presentó a su último fichaje, Diego González. Ya ha jugado dos partidos con el equipo, pero por temas de calendario su presentación se dilató hasta la víspera del regreso a su tierra. Mañana jugará el Málaga en el Carranza. En el Cádiz dio sus primeras patadas en el fútbol profesional. "Volveré al sitio donde empecé, a mi primera casa, estará llena con mi gente. Siempre es especial", señala.

"No había tenido mucho tiempo de pretemporada, pero las sensaciones han sido muy buenas dentro y fuera del campo", explicó el zaguero chiclanero cuando se le pedía una primera impresión sobre el equipo: "Tenía más opciones a las que ir, pero el Málaga era de las que más me llamaba la atención. Es un equipo con historia, que ha jugado hace poco Champions. Si mantiene el proyecto y creemos en él podemos luchar por estar bien en la clasificación".

El ambidiestro central explicó que "mi objetivo es hacerlo lo mejor posible, porque es sumar personalmente y para el equipo. Estoy en un proyecto nuevo con una ambición nueva y en el futuro Dios dirá, pero yo tengo la cabeza en Málaga, tengo ganas de hacer un buen año con el equipo". Llega comprado, aunque el Sevilla tendrá opción de compra sobre él.

Sobre sus cualidades, Diego dijo que "me gustaría meterle intensidad a los delanteros, que me noten ahí que estoy, por arriba también. Jugar fácil y las que vea complicadas hacer sencillo el juego. He hablado poco con Míchel, eso en el trabajo diario se verá lo que él piense y la forma de meterme en el rol de la plantilla. El trabajo dirá. Tengo a buenos compañeros como Luis o Baysse, en el trato día a día me siento muy cómodo. Son muy profesionales, los primeros en trabajar y llegar, en cuidarse y tratarse. Es un buen ejemplo para mirarse".

Sobre su integración, Diego González aseguró que "ha sido bastante cómodo y fácil, siempre es de agradecer, no hay ninguna estrella en el vestuario. Conocía a Mula de la selección andaluza, pero muy bien con todos".