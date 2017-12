El Lugo da vía libre a Miquel, que ya viene para Málaga

El fichaje de Ignasi Miquel por el Málaga está a expensas del reconocimiento médico que pasará el jugador cuando llegue a la Costa del Sol. Tras despedirse esta mañana de sus compañeros del Lugo, el central catalán (25 años y 1.93 metros) emprendió viaje y se le espera para esta tarde-noche.

El Málaga abonará la cláusula de rescisión del jugador, en torno al medio millón de euros. Tras pasar por las canteras de Espanyol y Barcelona, el Arsenal le captó en edad juvenil. Llegó a debutar con los gunners, pero tras estar en el Leicester y el Norwich no se asentó en Inglaterra y volvió a España. Ponferradina primero y Lugo, donde cumplía su segunda temporada, han sido sus equipos. En el equipo gallego se ha convertido en el eje de la zaga y ha brillado en este primer tramo de temporada, en el que su equipo marcha segundo en la tabla.

"El Club Deportivo Lugo ha autorizado a Ignasi Miquel a desplazarse a Málaga para pasar las pruebas médicas con el Málaga Club de Fútbol.En el supuesto de que la revisión determine un resultado positivo, el Málaga CF hará efectivo el importe correspondiente a la cláusula de rescisión del futbolista del CD Lugo", comunicó el cuadro gallego en su web, dando oficialidad.

Internacional con España en categorías inferiores (sub 17, sub 19 y sub 21), el fichaje de Miquel, zurdo, puede efectuarse ya para paliar la baja de larga duración de Juan Carlos. Dotará de profundidad y altura a una zaga que está señalada como uno de los problemas del equipo de Míchel dentro de un mal funciomiento defensivo colectivo.