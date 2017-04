Al-Thani: "Sufrimos racismo y falta de respeto en este país"

Antes de empezar el partido entre el Málaga y el Atlético de Madrid, el jeque Al-Thani, propietario y presidente blanquiazul, mostró su descontento en Twitter porque un policía no le permitió el paso por una calle que estaba cortada al tráfico.

Tras el partido, el enfado fue en aumento y, de madrugada, volvió a amenazar con marcharse de Málaga y no volver más. "Con lo que ha sucedido hoy con la policía española y el racismo, se acaba esta temporada, siento decir que no voy a volver aquí más. Fue racismo muy claro", insistió el jeque, que aseguró que la Policía no me ha permitido entrar al estadio. No hay justicia ni respeto en este país, lo siento pero es la verdad. Me golpearon en el cristal de mi coche sin ninguna razón, quiero mis derechos. Fue un mal día por lo que pasó con la estúpida policía y por la mala suerte del equipo".

Y prosiguió esta mañana, siempre por su red social favorita: "Sufrimos el racismo y la falta de respeto en este país. Un día dije que esta era mi casa, pero siento que es la realidad. Siento el odio y la falta de respeto, la hipocresía y las mentiras. Y el racismo. Todo en un en el mismo sitio, lo siento realmente pero es la verdad".

No es la primera vez que el jeque Al-Thani amenaza con irse de Málaga tras algún problema.