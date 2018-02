José: “La permanencia se está poniendo barata”

Nueva oportunidad del Málaga para reengancharse con la salvación en San Mamés. Jose González aseguró no pensar en el Athletic de Bilbao: “Nosotros no pensamos en el rival, pero tenemos que pensar en seguir creciendo. Estamos deseosos de sumar tres puntos, como en Éibar y no como ante Las Palmas. Nosotros contamos con el apoyo de la necesidad”.

“La permanecía se está poniendo barata. En condiciones normales, con 13 puntos en esta jornada, estarías muerto. Pero se han dado circunstancias para que podamos resolverlo. Tenemos que pensar en positivo, pensar que se puede. Más adelante llegarán equipos importantes, pero también rivales con menos potencial”, decía rotundo y honesto el gaditano en sala de prensa y apostillaba que “no estamos teniendo lo que nos merecemos.

“Ni el segundo ni el tercero ha sido mejor que nosotros, lo normal es que sean mejores, pero no lo han sido”, explicaba haciendo alusión a los partidos ante Atlético de Madrid y Valencia, de los que sacaba lecciones: “Las derrotas te machacan, pero siempre buscamos un punto de apoyo para crecer en la adversidad. A veces en la vida no tienes lo que mereces, quizá en el futuro. A este equipo no le falta ni intensidad, ni esfuerzo ni unión, así que lo lógico es estar de otra manera”.

Sobre la convocatoria reconoció que “ha sido muy difícil para mí hoy, y no es lo normal en un equipo colista. Hoy puedo ser injusto con algunos jugadores. Me siento mal”.