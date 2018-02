Tres fórmulas para salvarse

Una semana después de que se cerrara el mercado de fichajes, el Málaga presentó a sus últimos fichajes dentro del diluvio de nuevas contrataciones invernales para intentar salvar al equipo. Isaac Success, Mehdi Lacen y Maxime Lestienne hablaron y posaron como malaguistas, aunque el primero ya hizo su debut en Las Palmas.

Así hablaron los nuevos jugadores del equipo malaguista:

Lacen

Situación: "Estoy contentísimo de estar aquí. Sabemos de la dificultad del reto, pero tenemos mucha esperanza en que se salve el equipo. Trabajo, trabajo e intentar sacar buenos resultados. A nivel personal, sí, es un reto. He tenido la suerte de jugar en toda mi carrera menos este año. Para mí es un momento bueno para intentar jugar y aportar desde fuera. He vivido muchas situaciones de estas con el Racing, Alavés y Getafe. Es una alegría y un reto estar aquí".

Piropos: "Sinceramente, a nivel de calidad de plantilla la clasificación marca una posición diferente de la que es. Hay más calidad aquí en el Getafe. Pero ya vemos que ellos van bien, muy bien. Ya veremos. Yo puedo aportar trabajo y experiencia. Hay veces que se ayuda desde dentro y otras desde fuera. Estamos en el mismo barco. Es una situación complicada. Hay que ir en el mismo barco, juegue quien juegue, y salvar la categoría".

Fe: "La esperanza la debemos tener nosotros, para ver las cosas de forma diferente debemos ganar partidos. Siempre pongo el ejemplo del Eibar, estaba en la zona baja y encadenó siete partidos sin perder, sumó 17 puntos y salió de ahí abajo".

Success

Propósitos: "Me siento muy bien, tengo que apoyar lo máximo que pueda al equipo e intentar hacernos cada uno mejores al otro. Quiero impactar positivamente, ayudar al equipo, eso es lo primero, que el equipo sea mejor. Lo individual es secundario, es básicamente hacerlo bien para que el equipo sea mejor. El objetivo es al final de la temporada conseguir una mejor posición, ningún profesional quiere bajar a Segunda División".

Fórmula: "El trabajo duro es la manera de salir. Desde que llegué me encontré un buen equipo que trabaja duro. No están felices por la situación de los últimos partidos. El fútbol tiene esto, hay veces que no hay resultados. Tenemos que trabajar como un equipo, todos juntos, y no desanimarnos.

Debut: "Sólo tuve 15 minutos para jugar en Las Palmas. Salí de una lesión y llevo tiempo sin competir. Pero estoy bien, sigo trabajando y espero mis oportunidades. Espero tener minutos cada vez y mejorar mi condición física para ayudar.

Situación: "Es muy parecido a lo de Granada. Lo primero es que debemos mantener la confianza, ser fuertes mentalmente. No hay ningún equipo en la Liga al que no podamos ganar. Seremos más fuertes si creemos, nos ayudarían 90 minutos perfectos y una victoria

Lestienne:

Salvación: "Quizá es una situación difícil, pero como nuevo jugador voy a intentar aportar todo lo posible por salir de esta zona de descenso junto al resto. Es un desafío, pero contamos con buen equipo y buenos jugadores. Creo que no será un gran problema salir de la posición de descenso".

Vestuario: "Me he encontrado con un buen equipo, todos pueden ayudar. Puedo aportar velocidad".

Trayectoria: "Empecé con 16 años en el Mouscron, después en Brujas, después fui a Catar, que me prestó a Génova. PSV y de allí a Rubin Kazan".

Retos: "Es diferente a Rusia, es un reto para mí. Estuve un año y medio allí. Es hacer lo máximo, el Málaga tenía un interés y me sentí con ganas de venir a mí".