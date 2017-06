El Málaga aguarda al Atlético

Los movimientos que se esperaban para la recién concluida semana en torno al futuro de Sandro se dieron. El fallo del TAS en contra de los intereses del Atlético de Madrid parecía emborronarlo todo, sin embargo el sábado sorprendió la noticia de que el canario había pasado el reconocimiento médico con el conjunto rojiblanco. Su compromiso con ellos acerca bastante la posibilidad de que permanezca aquí hasta enero, cuando los de Simeone puedan volver a inscribir a futbolistas. En Martiricos cunde el optimismo, estiman que así será, aunque toca que sus colegas madrileños muevan ficha para comunicarles sus planes, algo que esperan que se produzca con la mayor brevedad.

Hoy mismo incluso podrían darse los contactos para una decisión que sería más fácil de comunicar que de ejecutar, por todas las aristas legales que rodearían la operación -la sanción al Atlético les prohibe ceder a futbolistas, así que habría que firmar un traspaso ahora o aguardar hasta enero para que el club colchonero pagara los seis millones de su cláusula de rescisión-. No obstante, para el Málaga es vital saber cuanto antes si puede contar con el delantero grancanario o no, o si lo tendrá hasta que se abra el mercado de invierno. Es algo vital, no sólo desde el punto de vista de la planificación deportiva, sino que también influirá bastante en las posibilidades del salario para fichajes.

Hay dos claves: el reparto de la ficha del canario y su sustituto en el mercado invernal

Desde el entrenador hasta Arnau hay consenso en la posibilidad de que Sandro siga seis meses más. Ambos consideran que el nivel que aportaría al equipo sería bastante, a pesar de tener que perderlo a mediados de curso. Y aunque aún no ha dicho esta boca es mía, todo hace indicar que el futbolista estaría más que encantado de continuar aquí como puente hacia el Atlético. Igualmente, para el club colchonero todo serían ventajas si el Málaga es el destino del futbolista, ya que lo tendría bien vigilado, sabe que estaría a gusto y, lo más importante, que al no jugar competición europea el conjunto blanquiazul, podría inscribirlo para la Champions en el plazo de permutas invernal si Simeone lo considera oportuno.

Ante este panorama y a expensas de que el Atlético de Madrid confirme sus planes, al Málaga tendría que afrontar dos grandes claves: el sustituto para Sandro en el mercado invernal, ya que dejaría una huella muy importante, y qué parte del sueldo de Sandro tendría que afrontar este periodo, ya que todo suma (y resta) para el tope salarial.