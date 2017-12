El Málaga se ahoga en un empate (0-0)

Tras dos victorias consecutivas en casa, llegó el empate. El Málaga, inoperante y con poco acierto de cara a puerta, evidencia más aún sus carencias cuando el Levante le regaló la pelota durante 90 minutos. Y con esas Nano Mesa pudo darle los tres puntos si no hubiera sido por Roberto. Un punto para a un conjunto granota que apostó por el empate y estuvo más cerca que los blanquiazules de llevarse los tres.

El Málaga se desprendió de los nervios iniciales pasado el primer cuarto de hora. El Levante salió algo mejor, aunque no gozó de ocasiones claras durante todo el primer tiempo más allá de un testarazo de Jason que se marchó a un metro del arco de Roberto.

El equipo pasó a dominar con la pelota y crear acciones de peligro, sobre todo por la banda de Keko y Rosales, ambos en clara mejoría en las últimas semanas. Un par de balones de estos supusieron peligro para Rolan y Peñaranda, que no ganaron la batalla ante Oier.

Se pudo ver de nuevo que la pizarra está funcionado en un córner que acabó rematando Recio, muy solo en el área. Su disparo se estrelló en un defensor granota pero quedó esa línea continuista tras el gol de Rosales ante el Deportivo de la Coruña.

La segunda parte no fue diferente. El Málaga tuvo el balón pero no fue capaz de hacer daño con él. No mordió en ningún momento. Los cambios tampoco sirvieron esta vez. Ontiveros, que dio visos de eso mismo, puso un buen balón para Borja Bastón a su entrada y nada más. Error tras error. Mala decisión tras mala decisión. Así, el resto del equipo.

No pudo ser, el Málaga lo intentó durante los 90 minutos pero nunca intimidó lo suficiente a Oier. 14 disparos fuera y sólo dos entre los tres palos del conjunto de Míchel, un Míchel al que la afición coreó el "vete ya" y que queda más cuestionado aún si cabe. De hecho, pudo Nano Mesa hacer el 0-1 en el 91' si Roberto no hubiera estado impecable.

El Málaga sigue sumando en casa. Un punto que no arregla nada y preocupa más, pero sigue llenando su casillero. La salvación se puede ampliar este fin de semana de ganar Depor, Athletic y Éibar sus compromisos.