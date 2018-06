El Málaga 2018/19, con alfileres

No son momentos fáciles en La Rosaleda. Es 3 de junio y no hay ni rastro de dos figuras tan importantes como son la del entrenador y la del director deportivo. -por no hablar de la del director de La Academia, también vacante-. Genera una tremenda incertidumbre esta situación ya que son ya varias las semanas que han pasado desde que se materializó el descenso a Segunda División y se visualizó con claridad qué sería del Málaga la próxima temporada. Tiempo que se perdió por el desgobierno que ha imperado en las oficinas de Martiricos debido a los postura de brazos cruzados que ha instaurado Al-Thani en el último mes.

Pese a que la imagen es preocupante, en el club sí se está trabajando. Paso a paso, poco a poco. Se dan pequeños avances -los que permite la situación- en lo que será el Málaga de la temporada 2018/2019 en Segunda División.

En el club prevén que hoy o mañana se oficialice el adiós de Mario Husillos

La primera de ellas y, posiblemente, más importante para comenzar, es la situación contractual de Mario Husillos. Desde el pasado 12 de mayo, día en el que el argentino anunció su predisposición a dejar el Málaga tras sentirse desautorizado por el presidente con las negociaciones con Lucas Alcaraz, el club carece de director deportivo. Ha tenido que pasar cerca de un mes para que la desvinculación de Husillos con el Málaga tome forma. Tal y como apuntan fuentes del club, está todo acordado para que el argentino y el Málaga separen sus caminos por enésima vez. Aunque, para que cristalice el acuerdo entre ambas partes aún falta la firma del máxima mandatorio. Al-Thani sigue aún inmerson en el Ramadán, algo que ha evitado mayor celeridad en ciertas cuestiones desde que empezara el pasado 16 de mayo. Se espera que a lo largo de hoy o mañana -si no se da algún cambio de guión-, se oficialice la marcha de Mario Husillos y se abra la posibilidad de que llegue su relevo, algo muy necesario por la cercanía con el arranque de la pretemporada, a primeros de julio.

La pretemporada es otra de las cuestiones que ejemplifica que sí se está trabajando en las oficinas de Martiricos. En este caso, a poco más de un mes para que arranque la misma, es urgente que se vayan colocando las piezas necesarias para que la planificación deportiva cuadre. Sin un técnico que la esboce, en estos momentos son Josemi, delegado del primer equipo, y Enrique Ruiz, preparador físico, los que se están encargando de fijar y marcar todo lo que están en sus manos para la próxima pretemporada.

No es más que agilizar todo el trabajo que tendrá por delante el entrenador que acabe sentándose en el banquillo del Málaga. Sobre todo, preocupa en el club la selección de partidos amistosos que acometerá el equipo durante la pretemporada. La velocidad prima en esta cuestión ya que podría darse la posibilidad de que el equipo se quede sin rivales a los que enfrentarse en sus diferentes stage.

Más allá de esto, los dos integrantes aún del cuerpo técnico también trazan las fechas en las que el equipo podría volver al tajo. La primera semana de julio, como viene siendo habitual, sería la fecha en la que el equipo regresaría al trabajo con las pruebas médicas y físicas. La siguiente semana se prevé una primera carga de trabajo en Benahavís y dos más tardes una estadía lejos de Málaga.

En cualquier caso, está todo aún cogido con alfileres en Martiricos pero comienza a salir un pequeño rayo de sol en el firmamento...