"Málaga es y ha sido mi casa", dice Juanmi

A Juanmi sólo le quedan 24 horas para volver a pisar el estadio que le dio todo. Sabe que la gestión del choque puede ser complicada, especialmente si le toca iniciar el partido en el once, tal y como apunta a ser por los problemas que está sufriendo Vela en una de sus rodillas. En la grada vendrán bastante familiares y amigos de Coín, en el vestuario ajeno habrá íntimos con los que sigue hablando intensamente por teléfono. Él había aplaudido a muchos ex que regresaron a Martiricos, mañana se verá en el rol contrario. De ahí que le puedan las ganas. "Es un partido especial. Vuelvo a la que es y ha sido mi casa durante muchísimo tiempo, pero nos espera un partido complicado. Es la primera vez que vuelvo desde que salí de allí, es muy especial y estoy con muchas ganas de volver. Ha sido mi casa, pero ahora voy con otro equipo, con otro club, y espero conseguir los tres puntos", expresó ayer tras ser requerido por el departamento de comunicación para hablar en sala de prensa.

No cabe duda de que será uno de los grandes protagonistas del duelo y muchas de las miradas se posarán en esos astutos movimientos que lleva a cabo sobre el terreno de juego. Además, recala más que pujante en Málaga, marcó cinco goles durante el mes de diciembre, a medida que sus tantos en Copa le valieron para tener más protagonismo para Eusebio en Liga. Si no ocurre nada raro, será de la partida. Y enfrente estará un Málaga que no considera nueva a pesar del relevo en el banquillo tras la marcha de Juande Ramos. "El Gato lleva varios años en la plantilla, conoce muy bien al equipo y no creo que el Málaga cambie mucho", comentó el atacante.

Aunque para la mayoría de sus compañeros y aficionados donostiarras el gran interés de la semana se centra en la eliminatoria copera contra el Barcelona, para él nada es más importante que volver a casa y disputar un partido para el que huelga decir que no habría celebración en caso de marcar un gol. "Tenemos varios seguidos partidos de Copa, pero el equipo tiene que centrarse en este partido y llevarse los tres puntos. Y estamos capacitados para afrontarlo", avisó el jugador coineño.