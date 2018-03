El Málaga se cita con su filial

El Málaga, aprovechando el parón con motivo de los partidos internacionales, jugará este jueves un encuentro contra el Atlético Malagueño a partir de las 17:00 horas en el estadio Ciudad de Málaga. Eso sí, será a puerta cerrada, como ya pasó en ocasiones anteriores (ante el Laussane, por ejemplo, en el primer bolo de José González).

En el Málaga no se aclara exactamente la solemnidad del mismo, es decir, si será un partido al uso o más bien un partido de entrenamiento. De cualquier modo, los técnicos se blindan dentro de lo posible. Aunque por las condiciones naturales del propio Ciudad de Málaga, eso es algo relativo.

Habrá algunas ausencias seguras tanto en el primer equipo como en su filial. En-Nesyri ya está con la sub 23 de Marruecos, lo mismo que Hicham. Dely Valdés no podrá contar con Jaime Moreno, Álex Robles y Álvaro Fernández, pero posiblemente sí con Abqar, que este miércoles estuvo entrenándose bajo las órdenes de José y aún no tiene que incorporarse con la sub 20 marroquí.