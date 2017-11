"Málaga no es otra ciudad, es mi ciudad"

Juan Ramón Muñiz vuelve a casa. Literalmente, porque aquí la tiene. No falta en verano ni en invierno y siempre que puede. Así que, en la víspera de su segundo regreso a La Rosaleda como rival, no es de extrañar leer cómo se refiere a ello. "Málaga es una ciudad especial. Nací en Gijón, pero pasé mucho tiempo en Málaga y voy mucho. Mis hijas casi nacieron allí. Tengo grandes amigos allí, y paso las Navidades, el verano y mucho tiempo allí. No es otra ciudad, es mi ciudad. Para mí es un placer volver", confesó en La Jugada, de Canal Sur Radio.

"El Málaga en el que yo estaba se parece poco al de ahora", advirtió el técnico del Levante, que celebra que mucha gente se acuerde de él: "Lo pasamos bien, vimos que el club despegó y ese granito lo pudimos poner para el Málaga en un momento muy complicado".

Y dejó un guiño de cara a la opción de volver en un futuro. "Pasé cuatro o cinco años muy buenos. Si le haces la pregunta a mi mujer, te diría que quiere vivir en Málaga. La Nochevieja la pasamos allí aunque sean sólo ocho horas, yendo y volviendo el mismo día. Pero si Míchel está allí muchos años será muy bueno para el club. Lo que espero es que, pase lo que pase el viernes en el partido, los dos podamos conseguir la permanencia en Primera División", apostilló.