El Málaga defiende el título en el Carranza en coyuntura distinta

El trofeo de los trofeos, era el lema con el que en Cádiz se conocía al Carranza. En un fútbol entonces no planetario como el de hoy se celebraba la llegada de equipos brasileños, uruguayos o argentinos. Desde el cambio de siglo se apostó por un tono más nacional de los equipos y el Málaga es asiduo a la cita. Como campeón el año pasado, repite el equipo ahora de Míchel en una coyuntura distinta. Completaba entonces una idílica pretemporada el bloque de Juande, alimentando la ilusión, apilando victorias y con un En-Nesyri que parecía tunelar paredes para ser jugador de referencia. Y se trajo, con Al-Thani presente, el pesado trofeo para Málaga.

La coyuntura ahora es bastante distinta, por más que aún no se haya perdido ningún punto y queden 10 días para el estreno liguero. El valor de la pretemporada es muy relativo, pero perder todos los partidos que se juegan no es alentador. Hay marejada, Míchel y el jeque se intercambian mensajes y se ha perdido potencial que entiende el técnico que no se ha reparado con solvencia.

El Málaga debuta hoy ante el Villarreal (22:00 horas, BeIN La Liga). Previamente se jugará el Cádiz-Las Palmas (19:30 horas). Si Fran Escribá le alinea será el morboso reencuentro con Pablo Fornals. Se puede decir que la salida de Sandro se daba por segura y la de Camacho como probable. Pero la del castellonense dolió especialmente a la afición. A sus 21 años, Fornals debía ser esencial en el equipo de esta temporada. Al jeque le encendió especialmente su venta y bajó algún pulgar. Míchel lamentó con vehemencia su marcha y, más aún, que se fichara a Cecchini pocas horas después.

Míchel desplaza a 24 jugadores al Carranza. El equipo dormirá en Benalup y Jerez de la Frontera. Como novedades respecto a la visita a Granada están Juankar, ya recuperado, y los canteranos Luis Muñoz e Ian Soler, fichado en el pasado mercado de invierno. Luis está en la rampa de salida, pero las lesiones de Ricca y Miguel Torres hacen dudar sobre si darle salida ya o tenerle para posibles contingencias. Pese a sus buenos minutos en Granada, el lateral Iván no viaja.

Si el Málaga gana jugará mañana a las 22:00 horas la final. Si pierde, la de consolación a las 19:00 horas. Colarse con nueve derrotas en pretemporada en el inicio de la competición oficial sería indigesto. Aunque arrasar, como se hizo en la anterior, no garantiza un gran inicio de campaña.