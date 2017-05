El Málaga luce bíceps

Pasó el huracán realista por el poblado blanquiazul. Azotando con brío, desatado rumbo a Europa. 90 minutos después, apenas unas tejas habían cedido. El Málaga, como los villanos de las superproducciones, ahí seguía de una pieza, limpiándose el polvo de la ropa y solo lamentando los dos puntos que se fueron a última hora. Pero por el minuto del impacto, no más. Porque cualquier otro rival sin nada en juego habría acabado pisoteado por el verde de Anoeta. Atacó, atacó y atacó como si le fuera la vida en ello a la Real porque de veras le iba. No dejó un cartucho sin usar. Si otros días lució arsenal el Málaga, ayer presumió de escudo. He ahí otro giro en la evolución del equipo de Míchel; saber sufrir es otra senda hacia los puntos. Otro partido sin perder, otra semana sacando bíceps. Y con la sensación de que el equipo se ha vuelto indestructible e insaciable.

Vuelve de nuevo a casa el Málaga descubriendo que ya posee cimientos japoneses. La casa está perfectamente construida. Porque faltó Camacho y siguió en pie. Gracias a cómo los automatismos dan confianza a los jugadores. A la tranquilidad de saber que funcionan como equipo, por más que Sandro sea el elemento diferencial arriba. Quedó claro que la Real Sociedad había puesto todas sus fichas en este partido, pero el Málaga no va de farol ni aunque se hayan acabado los objetivos clasificatorios. Podría decirse que incluso en el sufrimiento se le vio sonreír. Luis Hernández y Diego Llorente tuvieron que achicar más agua de lo normal y aun así el flequillo seguía en su sitio en el pitido final. Míchel quiso suplir la baja del maño con táctica. No evitó que la Real tuviera el mando, sí que su equipo no perdiera la compostura.

Se confirma que la casa blanquiazul posee cimientos japoneses; se palpó aun sin Camacho

Apenas cinco minutos estuvo fuera del duelo. Cuando Jaime Latre convirtió la enésima caída de un jugador de la Real en penalti. La guerra de guerrillas que enarboló Illarramendi ante un contacto normal de Keko. Se tambaleó un poco el Málaga con 1-0, pero en el fondo del mar quedan los días de cabezas gachas y falta de reacción. La inspiración esta vez no la alumbró Sandro, sino la estrategia -ahí va otra muestra de crecimiento-. El final fue circense, el camino bellísimo: la acción de estrategia dejó a Juan Carlos como francotirador de frontal de área. Su obús hizo temblar el larguero. No tuvo fortuna para eso el madrileño, sí para que la bola impactara de vuelta en el cuerpo de Rulli y Luis Hernández apareciera por allí lleno de fe. Gol y descanso, no hay mejor respuesta para quien sale de su trinchera buscando una tregua.

El choque, con aroma de fin de temporada, no hizo sino acrecentar la sed realista. Percutiendo bien por bandas, el bombardeo no cesaba. La respuesta del Málaga debió llegar con la roja a Raúl Navas, que en dos faltas iguales solo recibió una amarilla. El corazón blanquiazul también goza de buenos músculos, y a ellos apeló Recio para que Anoeta pasara de Vesubio a Pompeya. Sólo un jugador con la barra de moral repleta se atreve a hacer lo que el malagueño en la frontal. Sin mirar, sin pensárselo, chutó sabiendo que algo grande pasaría. Y ocurrió. Zapatazo casi a la escuadra y remontada. El rizo del Málaga no está solo en que juega y compite bien, sino en que sublima sus goles. Sandro, Fornals, Ontiveros... Recio también se apuntó a la porra de mejores zambombazos de la temporada. Así está el equipo, ha pasado de pesarle las piernas a convertirlas en cañones dominicales.

Igualó la Real a cinco del final porque faltaron paraguas para tanta lluvia. Un tanto que ni siquiera es borrón; al contrario, vino a corroborar el mérito de salir vivo de Anoeta. Ya solo queda disfrutar de la última jornada. La Liga será una fiesta aquí. Que toda España tenga claro que el Málaga no será la piñata.

Rulli H

Odriozola HH

Raúl Navas H

Bautista, 80' HH

Í. Martínez HH

Yuri HH

Xabi Prieto HH

Illarramendi H

Zubeldia HH

Vela H

Canales, 64' HH

Willian José HH

Juanmi HH

Oyarzabal, 58' H

Kameni HH

Miguel Torres H

Luis Hdez. HH

Llorente H

Ricca H

Fornals H

Recio HH

Jony H

Chory Castro, 71' H

Keko H

Demichelis, 78' H

Juan Carlos HH

M. Santos, 87' s.c.

Sandro H