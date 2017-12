"El Málaga mereció más pero el fútbol no se lo dio"

Juanmi Jiménez (Coín, 1993) ha tenido que volver al norte, como ya hizo de la Costa del Sol a Santander, para terminar de madurar. En San Sebastián se ha visto la mejor versión del coíno, más sensato y en sazón, donde ha terminado de romper ese cascarón de inocencia, timidez y pillería. Aunque de esto último aún no se ha desprendido, sigue dando uso de ella en Anoeta, donde el término revulsivo sigue distinguiéndole, siendo las nueve letras más breves que le resumen como futbolista.

-¿Qué tal la vida en San Sebastián? ¿Adaptado ya al norte?

-Muy adaptado. Aquí estoy muy a gusto, es una ciudad muy tranquila. Para el jugador tiene todos los requisitos para estar a gusto. Estoy completamente adaptado.

-Se le ve muy integrado en la Real Sociedad, ¿hay buen grupo en el vestuario?

-Aquí hay una gran familia. Todos vamos en la misma dirección. Somos un grupo muy maduro, muy bueno, y eso hace que las cosas en el campo puedan ir mejor.

-Se le aprecia una evolución no solo futbolística sino también personal allí, ¿ha terminado de madurar en el norte?

-En Málaga me críe desde las categorías inferiores y desde ahí he ido evolucionando tanto a nivel personal como profesional. Ahora sí que me encuentro en un punto de mi carrera en el que estoy maduro pero sabiendo que aún tengo mucho que dar, mucho que ofrecer, tanto a nivel deportivo como en lo personal.

-Lo que sí que está difícil en San Sebastían es hacerse con hueco en el once titular, ¿no?

-Es un equipo con mucha competencia. Hay mucha gente en la parte de arriba pero bueno, al final el que toma las decisiones es el míster y nosotros tenemos que dar el máximo para cuando se den las oportunidades, aprovecharlas.

-¿Qué pasó en Southampton? ¿No hubo adaptación?

-Es complicado en un país como Inglaterra, sin hablar el idioma ni nada… es muy complicado. También en el ámbito deportivo no me dieron la opción de poder demostrar lo que tengo y fue aún más complicado. Pero sí saco cosas positivas porque a nivel personal me vino muy bien para seguir madurando y creciendo también como profesional. No todo es negativo.

-Imagino que el idioma fue una barrera difícil de superar.

-Al principio sólo había un argentino [Paulo Gazzaniga] y era con él con el que siempre hacía un corrillo de habla española. También algún portugués y llegó Romeu.

-¿No se planteó nunca la opción de volver al Málaga?

-Hubo algún momento que se barajó, pero después de un periodo de tiempo quedó en nada. La Real Sociedad hizo mucho hincapié en que quería contar conmigo, que quería que estuviera aquí [por San Sebastián] y por el esfuerzo que ellos hicieron, que fue muy grande y me transmitieron mucha confianza, no dudé en venir.

-Imagino que sigue al Málaga desde el norte, ¿qué le está pasando a este equipo?

-Como todo malaguista y malagueño, lo sigo desde la distancia. La verdad es que ha tenido un inicio de temporada en el que la suerte no le ha acompañado. Ha habido muchos partidos en los que han merecido muchísimo más y el fútbol no se lo ha querido dar. Esto son cosas del fútbol. Ojalá que logren una buena racha de resultados y puedan salir de esta situación.

-¿Sigue hablando con algunos de los compañeros de su etapa? Ya quedan pocos...

-Sí, mantengo mucho contacto con ellos. Tanto con Recio como con Miguel [Torres], son dos buenos amigos que tengo. Cuando hablo con ellos intento desconectar un poco del fútbol para no seguir en la misma dinámica. Ellos están muy tranquilos y saben que su situación va a cambiar. Que van a superar ese escalón que les hace no ganar partidos. Ojalá que lo recuperen y vuelvan a disfrutar.

-¿Qué les dice a Torres o Recio para salir de ahí abajo?

-Les digo que estén tranquilos, que sigan trabajando… Son situaciones delicadas. Son situaciones en las que el grupo tiene que estar más unido que nunca. La unión hace la fuerza. Cuando estás en esos momentos tienes que tirar de todo, tirar todos a una, remar en la misma dirección. Cuando enlazas una dinámica positiva es todo más fácil y se vive el día a día con más normalidad. Ojalá tengan en ese punto de suerte que algunos partidos les ha faltado y ojalá que salgan hacia delante. Creo que es la única manera de sacar las cosas. Que logren encadenar esa racha de resultados, y a poder ser que no sea a partir del domingo, que nos toca ganar a nosotros [risas]. Pero a partir del lunes, ojalá tengan esa pizca de suerte que les falta en los partidos y disfrutemos todos de ver al Málaga arriba y de verle ganar.

-La Rosaleda no descansa, está al cien por cien con el grupo.

-La afición está volcada con el equipo, lo demuestra cada jornada. Pero después llegan los partidos y el Málaga tiene más ocasiones y no las logra materializar. Y luego el otro equipo con media ocasión te hace un gol. El fútbol son rachas y si esa dinámica cambia, va a ir todo a mejor.

-Coincidió con Ignasi Miquel en la sub 19 campeona de Europa en 2011, ¿qué recuerda de él?

-La verdad es que tengo un buen recuerdo de él. Me sonaba su nombre cuando lo leí. Es un central que va a aportar juventud y ganas al equipo, que creo que es una mezcla fundamental. Esto le va a hacer madurar muchísimo.

-Otro con el que coincidió en aquella quinta de La Rojita fue con Borja Bastón. Aquí le está fallando el gol...

-Esto es como todos los delanteros, hay momentos de la temporada en los que pasas por una racha mala, que de cara a puerta no estás lo más afortunado posible. Y ahora tiene que estar más tranquilo que nunca y seguir trabajando como seguro que lo está haciendo. Seguro que a la mínima que vuelva a marcar gol, entra uno tras otro. Un delantero coge confianza muy rápido.

-¿Cómo fue aquel lapsus en la Copa del Rey? ¿El partido fue tan loco que le descolocó?

-Ha sido más repercusión de la prensa que otra cosa. Fue una pregunta rara, ya sabemos como funcionan los medios. Fue un partido que teníamos muy controlado y de buenas a primeras se nos tuerce.