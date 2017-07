El Málaga pierde ante el Hertha en un partido enemistoso (1-2)

Málaga CF: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Miguel Torres, Juan Carlosr; Recio, Adrián; Mula, Borja Bastón y Jony.

Hertha de Berlín: Schaffran; Weiser, Lustenberger, Baak, Plattenhardt; Darida, Stocker; Esswein Kade, Dardai; y Duda.

Goles: 1-0: Borja Bastón (17'). 1-1: Baak (31'). 1-2: Esswein, de penalti (42').

Tarjetas: El colegiado alemán expulsó a Jony (28'). Amonestó a Adrián, Juan Carlos y Rosales, por el Málaga, y a Weiser y Duda, por el Hertha Berlín.

Incidencias: Partido de semifinales de la Copa Schauinsland Reisen jugado en el Schauinsland-Reisen-Arena de Duisburgo. Unos 500 aficionados.

El segundo amistoso de la pretemporada no fue tal; más bien lo contrario. Una roja a Jony a los 28 minutos desconfiguró una valiente puesta en escena del Málaga, hasta ese momento ganador y dominador. Pero la expulsión, en una acción que pareció en directo lo que luego se demostró que no fue, abrió la caja de los truenos y cambió el triunfo malaguista en dos trifulcas, más amonestaciones que fútbol y la remontada alemana. Queda la final de consolación ante el anfitrión, el Duisburgo.

Parecía que 45 minutos eran poca cosa para un encuentro y hubo dos partidos. Uno inicial de un Málaga valiente, leyendo bien el encuentro y jugando en acordeón gracias a esa defensa de tres hombres (Miguel Torres, Baysse y Luis Hernández) que en repliegue era de cinco y en ataque permita abrir muchos huecos. Se sintió tan cómo el equipo que a los 10 minutos ya amasó tres ocasiones claras, casi consecutivas, dos de ellas de Borja Bastón.

El madrileño no amagó más. En un balón suelto que Jony le puso algo atrás, se sacó un gran escorzo con rectificado que entró mansamente en la portería alemana. Justo premio a un dominio pleno del choque. Pero Jony se tiró al suelo para hacer una entrada. Se fue arrepintiendo por el camino y quitó la pierna, pero el alemán atropellado, Weiser, pareció morir sobre el césped. Comenzó una tangana con Recio encendido y el árbitro tiró por la tangente.

Con uno menos, no hubo partido. El Hertha empató en un córner rematado por Baak y luego obró la remontada con un penalti de risa pitado a Juan Carlos que volvió a encender a unos y otros. Hasta Míchel acabó en el banquillo rival prendido porque el choque, de amistoso, no tuvo nada. Gracias a un Weiser que no será invitado de vacaciones a Málaga, precisamente, y que nubló el amago de un muy buen choque del equipo, que se vistió de naranja entero.