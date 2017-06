El Malagueño se lo cree

Al Malagueño se le puso ayer cara de adulto. De crío que se despierta una mañana con su primer pelo en la barba. El filial maduró ayer de la mejor forma que sabe: venciendo con contundencia y sellando el pase a la última eliminatoria de los play off de ascenso a Segunda B, a 180 minutos de la gloria.

Tras la debacle en Segovia, donde perdió su identidad, el 0-0 en Ibiza no reforzaba el tropiezo, no se vio una reacción real del equipo. Fue ayer, con poso, veteranía, experiencia, cuando el cuadro de Ruano respondió. Tuvo controlado el partido siempre, con y sin balón, concediendo poco al Peña Deportiva, que apenas inquietó.

Wojcik, pese a no marcar, molestó y creó peligro a los baleares, fue de los mejores

Ruano entendió que para lograr resultados diferentes tenía que plantear cosas diferentes. El cambio llegó en el centro del campo, dejando a Arturo, el jugador de campo más utilizado por el catalán, fuera del once para meter a Matyas Tajti, que sería decisivo, y José Carlos. El húngaro y el malagueño, más la vuelta de Luis Muñoz y Mula, dio otro aire al equipo blanquiazul, que desde el minuto uno fue un vendaval.

Maty sería protagonista en el primer gol. El ex del Barcelona decidiría con un control magistral, orientado, con el que se desharía de dos rivales. El húngaro abriría a banda para un Mula que le devolvería la pelota con precisión, al corazón del área, para que con la testa lograra el 1-0.

El tanto del mediocentro sería efervescente para los blanquiazules, que en 15 minutos pudo haber cerrado la eliminatoria con algo más de fortuna. Kuki estrellaría un balón en el poste tras una jugada deliciosa en el borde del área, sentando a rivales con un par de gambetas. Wojcik, muy activo durante todo el encuentro, tendría un par de ocasiones claras. La primera con un derechazo que rozaría el palo y la segunda con un soberbio cabezazo en el área que nadie sabe como el meta visitante logró parar. Voló e impidió que el polaco hiciera el segundo de la tarde.

Tras el mar de ocasiones, el filial dio un pasito atrás para ceder el balón a la Peña Deportiva, que mostró tener muy pocas ideas con él. El filial se sentía cómodo y tranquilo sin la pelota aunque empezaba a forjar un runrún de escepticismo en las gradas de La Federación por el corto resultado y la problemática que originaría un gol de los baleares.

El equipo se iba al descanso con el susto en el cuerpo. Aarón logró taponar una clara ocasión de Piquero al adelantarse y hacerse gigante ante el delantero de Santa Eulalia del Río. El miedo no inundó a los blanquiazules tras el paso por los vestuarios. Wojcik, tras un sombrerito a un defensor que levantó a los espectadores, se plantó ante Torres pero mandó el balón alto. Poco después, el delantero lograría su ansiado gol tras un pase de la muerte de Jiménez pero el colegiado decretó fuera de juego, erróneamente, dejando sin gol al ex del Alhaurino.

El partido cambiaría por completo con la entrada de Jack Harper. El escocés sustituiría a un Javier Ontiveros que está pasando de puntillas por los play off de ascenso, muy atada por los rivales y sin la frescura habitual de toda la temporada. Harper tardaría apenas cinco minutos en implantar su ley y lanzar un mensaje a Ruano. El delantero se metía en el área y tras un recorte forzaría un penalti que él mismo se encargaría de transformar para sentenciar definitivamente la eliminatoria. Con el tiempo ya cumplido, Harper firmaba su particular doblete. Un doblete que necesitaba el escocés, que dejó de ser titular y no lograba anotar desde su pequeña lesión en el tobillo. Él rebañó un testarazo de Wojcik que golpeó en la madera. El Malagueño estará mañana en el sorteo del último cruce para lograr el ascenso. El filial tendrá a favor jugar la vuelta en casa y llegará reforzado tras un partido en el que emergió su mejor versión.