Caballero deja el Manchester City

El Manchester City ha comunicado en su página oficial que Willy Caballero no continuará la próxima temporada en sus filas. El argentino, que disfrutó en esta última temporada de su año más regular en Inglaterra, llegó procedente del Málaga en 2014. Ahora, tres cursos después, queda libre.

"Ha sido un privilegio jugar para el Manchester City", manifestaba el argentino para los medios oficiales del club inglés: "Desde el primer día que llegué, todos en el club me han hecho sentir como en casa y siempre les estaré agradecido".

Caballero ha estado en las quinielas del Málaga en los últimos meses desde que el club busca un guardameta titular por delante de Carlos Kameni. Pese a que Roberto, actualmente en el Espanyol, es un petición particular de Míchel, la rescisión del arquero argentino plantea un nuevo panorama.

A lo largo de la temporada han sido varias las conversaciones que han mantenido la dirección deportiva con el ex blanquiazul, que no vería con malos ojos su regreso a Málaga y la liga española. Incluso, no se descarta la posibilidad de que Kameni salga del club y sean Roberto y Willy los dos nuevos metas de la portería del Málaga.