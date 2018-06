Manu Sánchez, en la recámara

En el Málaga habrá más incorporaciones próximamente. Pero no sólo para el terreno de juego, también en los despachos habrá movimientos. El club se está reestructurando y se esperan incorporaciones. En las quinielas lleva tiempo Manu Sánchez, que ahora es representante de futbolistas y forma parte del equipo de Quilón. El ex jugador blanquiazul se pone a disposición de la entidad para lo que necesite.

"No puedo decir si voy a entrar en el Málaga porque aún no lo sé. A mí me hace ilusión, pero Caminero buscará al hombre idóneo. Ya le he dicho que me tiene para lo que me necesite, él sabe que conozco el club y a los integrantes de la plantilla. Si me pide ayuda, estaré encantado de prestarla. Todo lo que pueda ayudar para que el Málaga suba lo haré", afirmó Manu en una entrevista concedida a Radio Marca.

Manu, que estuvo presente en la rueda de prensa de presentación de Caminero como director deportivo del Málaga, hace un pequeño análisis del madrileño: "Es un hombre que sabe de fútbol, es un acierto que haya venido aquí, que lo hayan traído y que él nos haya elegido para trabajar".

Como hizo el propio Caminero en su presentación, Manu quiso desmarcar el futuro del club de su actual jefe: "No es cierto que el entrenador tenga que salir de García Quilón. Caminero escogerá el que sea mejor para el equipo. Llevo siete años trabajando con él y es uno de los mejores agentes de Europa. Si tiene que ayudar, ayudará".

También hubo tiempo para hablar de otro nombre propio como el de Jesús Gámez. Manu conoce a la perfección al defensa, con quien tiene una relación estrecha. Avala su regreso a Martiricos: "Sería un acierto que volviera y que hubiera más malagueños en el plantel. A todos nos gustaría". Por otro lado, el ex futbolista recordó que en su día perdonó mucho dinero por la Ley Concursal.