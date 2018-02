Marcelino: técnico y desconfiado profesional

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, no se fía del Málaga y así lo dejó claro en su rueda de prensa previa al partido: "Se está jugando la permanencia. Lo sucedido anteriormente no creo que tenga una trascendencia definitiva en el partido, las dinámicas si son largas es por algo. Tenemos el máximo respeto al Málaga sabiendo que en sus últimos cuatro partidos sus resultados han sido muy apretados aunque no haya logrado ganar". El técnico del Valencia conoce bien al Málaga y lo admite públicamente. Recela de su metamorfosis: "Ha cambiado su estilo, entre los que salieron en invierno y los que entraron hay 16, también el entrenador es nuevo, juegan de forma diferente y tenemos que adaptarnos y ser solventes para tratar de ganar el partido".

Llega el Valencia salpicado por su polémico triunfo ante el Levante. Marcelino torea: "Me mantengo al margen de ese tema, no opino del árbitro, no temo a nada. Unas veces hemos sido beneficiados y otras también perjudicados, y el siguiente pitará seguro desde la imparcialidad y tratando de pasar desapercibido". El asturiano se felicita de no haber tenido partido entre semana: "Nos ha servido para descansar primero y luego para entrenar, que lo necesitábamos. Tanta competición nos desgastó a nivel físico y mental. Nos vino francamente bien y lo harán las sucesivas semanas, aunque nos hubiera gustado pasar a la final de Copa. Tenemos que centrarnos, saber que quedan 15 jornadas, que estamos en una extraordinaria situación y cada partido es una final. Cada victoria es un paso grande para mantener la posición que tenemos".