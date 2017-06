Mariano, muy cerca de irse al Lyon

Mariano Díaz, uno de los objetivos que intentó el Málaga a principios del mercado de fichajes, se encuentra muy cerca de marcharse al fútbol francés. El club de Martiricos había solicitado su cesión para buscar algo parecido a lo ocurrido con Sandro. No obstante, tal y como ocurrió con el caso de Diego Llorente, el club blanco prefiere un traspaso, que está a punto de producirse con el Olympique de Lyon, que lleva tiempo detrás de él.

La operación puede cristalizar en cuestión de horas, y le reportaría al Real Madrid ocho millones de euros, aunque se reservaría una opción de recomprar al futbolista de origen dominicano en el caso de que confirme en Francia la progresión que ha mostrado en la cantera blanca y en sus escasas oportunidades con el primer equipo.

En esos términos no podía moverse el equipo blanquiazul, sabedor de que tenía que buscar una cesión de un jugador potente antes de afrontar un traspaso por un buen delantero que no pudiera pagar. Mariano hace tiempo que dejó de estar en la agenda, puesto que el club fijó sus mayores esfuerzos en Borja Bastón. El delantero madrileño encarna a la perfección es espíritu de una apuesta fuerte aunque sea a préstamo, y es que este verano el tope salarial no da para mucho más margen, independientemente incluso de la salida de Sandro, que dejará seis millones de euros en las arcas y también permitirá quitar para el cómputo del salario Liga uno de los más importantes que hay a día de hoy en el vestuario.