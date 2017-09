Márquez anuncia cambios en su equipo titular en La Rosaleda

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Márquez, compareció ayer ante los medios anunciando un once inicial diferente al que cayó con estrépito frente al Atlético de Madrid por 1-5. "La alineación va a ser diferente pero no puedo decir si habrá uno, dos o cuatro cambios", afirmó, a la vez que reconoció que tanto su equipo como el Málaga no se encuentran en su mejor momento. "Los dos equipos llegamos con malas sensaciones por el mal inicio de temporada. El que controle mejor los nervios tendrá mucho ganado", dijo.

Sobre el juego del equipo, Márquez afirmó que las dos derrotas de su equipo en las jornadas previas fueron "merecidas", pero incidió en mirar hacia delante. "A partir de ahora hay que intentar ser lo más positivos posibles de cara al calendario que nos viene". A nivel personal, el entrenador afirmó no sentirse nervioso. "Llevo bastantes años en esto. Sé lo que son las rachas y que esto es cuestión de confianza muchas veces" .

En cuanto al capítulo de bajas, Márquez confía en poder contar con Chichizola, tras mejorar de su esguince de rodilla: "Lo normal es que juegue". Sí que descartó a Tana. "Estará, al menos, dos semanas de baja", y casi hizo lo propio con Vitolo. "Sufre un lesión en el ligamento lateral interno que no acaba de solucionarse. Él está bastante fastidiado porque pensaba que no era para tanto y que la recuperación iría más rápida", comentó sobre el atacante, al que desde la web del club grancanario dan por descartado.