Martín cuelga la placa de sheriff

Donde otros llevaban un escudo, él lucía una placa. De sheriff. O una placa con forma de escudo, según se quiera ver. Martín Demichelis se enamoró de Málaga, de Marbella, y enchufó sus baterías al sueño blanquiazul. Al de crecer en Europa, al de renovar la energía que habían secado cuatro bundesligas. Hacía meses que sabía que el final estaba escrito, pero sus lágrimas de ayer son las de alguien a quien le duele abandonar aquello que guió su vida. Un tipo que se ha llevado ovaciones a rabiar y fuertes críticas es sinónimo de que se dejó el corazón. "Perdí la fuerza en las piernas y el poder de concentración", se sinceró. El calor de compañeros y miembros del club se lo queda bien dentro.

Anunció que se retira Demichelis. No será recordado como uno de los más carismáticos por la afición, con la que tuvo desencuentros. Ello sucedió porque Martín habló claro. No se calló nada. Especialmente en el vestuario. Los que pensaban que venía del Bayern una estrella estrellada a los 30 pronto se dieron cuenta de su error. El más profesional, un líder respetando a los que ya había. Esa fue de sus mejores virtudes, mandar hasta cuando parecía que no lo hacía. Mientras sus graves errores ante Betis y Alavés lo condenaban al caldero de la crítica, en silencio acudía voluntariamente a las concentraciones en las que no estaba convocado. Abanderaba a los jóvenes, aportaba cuantiosas charlas de optimismo. Con ese mensaje que algunos argentinos saben trasladar de manera elegante. "Aquí gané títulos no remunerados", escenificaba ayer. Ganó una vida extra en Málaga Demichelis, que a los 30 años se volvió a hacer joven.

Se fue criticado por denunciar impagos y regresó para cobrar apenas 30.000 euros

Se lo debe a Pellegrini, para él siempre Manuel. Nunca fue el míster, nunca fue una relación jerárquica. Para el técnico chileno, Demichelis era su brazo derecho, su jefe de sala, las piernas que le faltaban a él. Pellegrini lo trajo como líder y líder fue. Siempre señalado por esos errores que cometía en la marca o en la salida del balón. Y eso siempre pesó más que la tremenda clarividencia que aportaba al juego desde la zaga. Por eso cuando Toulalan se rompió y el drama amenazaba, él se convirtió en el lugarteniente del doble pivote. Queda en el recuerdo esa remontada en Sevilla. Al descanso, con el Málaga bailado, Sergio Sánchez entró por Iturra y el argentino se puso a manejar el tráfico. Remontó el equipo, con cabezazo suyo y penalti transformado por Eliseu. El enroque lo explicó todo. Se tiene que acordar de ello Míchel, que fue el técnico que lo sufrió sin poder hacer nada por cambiarlo.

Martín quiso "manifestar que llegó el día, llegó el final, y con mucha honradez y honestidad, primero con la profesión, segundo con el club, luego con mis compañeros y con el míster, y también por ser honesto conmigo mismo", aclaró el malaguista. Fue honrado en sus fallos, como el grosero de Dortmund que siempre se le achacará, un mal salto que generó el 2-2. Fue honrado erigiéndose en portavoz de una gira tercermundista por Venezuela. Fue honrado ayudando a Pellegrini a convencer al grupo de que avanzar rondas en la Champions era la única manera de cobrar las altas cantidades que se adeudaban al plantel. Aun así, le quedará otro estigma de haber denunciado al Málaga en su salida. Lo hizo obligado porque los impagos del club le generaban un alto coste fiscal. Lo explicó ya tarde, cuando la afición le había colgado el sambenito.

Martín Demichelis siempre quiso volver. Porque en cierto modo nunca se fue. Quería despedirse bien. Y sobre todo, aquí. Se ofreció varias veces sin éxito. Hasta que el Gato Romero vio en su experiencia el remiendo idóneo para una denostada zaga. Vino cobrando medio año del mínimo interprofesional, apenas 30.000 euros. Lo habría hecho gratis, aunque técnicamente era imposible. Sus dotes, sus ganas, su experiencia, reaparecieron aquella noche de Pamplona, con tanto en juego ante el Osasuna. Le duró poco el flow. Él ya lo sabía. Aunque siempre supo encontrar su rol. No se dejó ir, no contaminó a nadie. Algunos lo verán como una manera de congraciarse por su salida, pero en todo momento su personalidad fue esa.

Quería que su hija Emma naciera aquí y lo logró. Como ya lo había hecho Lola. Bastián, su otro hijo, se malagueñizó. Ese jovial chico que iba a los partidos de Champions ataviado de blanquiazul cantando el himno del Málaga.

Demichelis, protector de Messi, mesurado albiceleste. Allí sufrió el azote de la crítica tras esa portada demoledora de Olé por un fallo grotesco ante Bolivia: "Micho feo". Acabó como Boyko el día del Córdoba, llorando por haber sido pitado por su gente. Ayer también lloró. Emocionadísimo recordando a su padre, que falleció en la etapa en que se debía dirimir su renovación y que le llevó a cambiar de aires. Al tipo que fue a verlo jugar a La Rosaleda por primera vez ante el Panathinaikos, en la ida de la previa de Champions. A la que su hijo le quitó el precinto con un perfecto cabezazo. Lloró por Jorge Cyterszpiler. Agente, amigo, todo. "Me acompañó durante 20 años. Habría estado presente aquí presente". Sí estaba Míchel. Y Weligton. Y Camacho. Y Recio. Y media plantilla. Y Torron. Y los pichitas. Y el médico.

Y la placa.