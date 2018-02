Medhi Lacen, debut y susto

No es el debut soñado para ningún jugador, y no sólo por la derrota final ante el Atlético de Madrid, el de Medhi Lacen quedará en su memoria -o no- por ese encontronazo, cabeza con cabeza, con Fernando Torres cuando corría el minuto 80.

El francoargelino perdía la consciencia tras el impacto con la cabeza de Fernando Torres. Rápidamente el juego se paró -hasta cuatro minutos- y actuaron los servicios médicos que se lo llevaron en camilla hacia la ambulancia que le dejaría en el hospital Parque San Antonio. La Rosaleda le dedicó una gran ovación cuando salía del terreno de juego. Cuando llegó ya había recuperado el conocimiento y las pruebas diagnósticas determinaron que no había que preocuparse. El club afirmó que se trataba de un "traumatismo craneoencefálico". El jugador, tras conocer los resultados y escuchar la recomendación de los médicos de que reposara en la clínica 24 horas, decidió pedir el alta voluntaria y descansó anoche en el hotel en el que se hospeda desde que firmara por el Málaga. Desde allí el medio escribió un mensaje de agradecimiento en Twitter: "Muchas gracias a todos por las llamadas y los mensajes. Estoy bien, solo fue el golpe y una pequeña perdida de conocimiento. A recuperar y prepararse para el siguiente partido".

Más allá de este contratiempo, el debut del jugador dejó algunas buenas sensaciones más allá de que aún se notó la falta de ritmo que se gana con la competición. Hizo buena pareja junto a Adrián en el centro del campo y se mostró acertado en el pase -erró tan solo dos de los 19 que intentó-. Además ganó dos de los tres balones aéreos que disputó y dos de las tres entradas que abordó. La que falló supuso su primera tarjeta amarilla.