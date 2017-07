Meré es el siguiente

Jorge Meré (Oviedo, 1997) no quiso confirmar públicamente en su despedida del Sporting que se venía para Málaga, sólo su salida. "Hay varias opciones dentro o fuera de España, durante el día de hoy tendré que tomar una decisión y ultimar mis cosas. Está claro que el Málaga está ahí, pero como también están otros clubes. Lo que siempre dije es que quería aspirar a jugar en la máxima categoría sea en un sitio o en otro", dijo en Gijón antes de coger el coche y cruzarse la península para formalizar su cesión al Málaga. Míchel le espera para que se monte el miércoles con destino a Países Bajos en el avión. De esta manera quedaría completada la defensa, a expensas de salidas y de la confirmación del fichaje de Juan Carlos, que aún no llegó. La lesión de Fede Ricca, que estará de baja tres meses tras ser operado del hombro, no cambiará los planes.

Una nota del Sporting simultánea a la despedida de Meré confirmaba que se marchaba el internacional sub 21 cedido y que, según se recogía en el contrato, se prorrogaba un año más el vínculo con el cuadro asturiano. "Jorge Meré jugará cedido por el Sporting la próxima temporada tras activar la cláusula recogida en su contrato al respecto y que paralelamente supone la ampliación del mismo por otra temporada más como rojiblanco", decía la nota que despedía al prometedor central del club donde se formó.

Así, pues, de partida el Málaga tendrá como centrales a Luis Hernández, Baysse y Luis Muñoz, con el que Meré ha coincidido en alguna convocatoria de las selecciones inferiores de España. Ambos son nacidos en 1997. También está la polivalencia de Miguel Torres, capaz de jugar con solvencia en los cuatro puestos de la zaga, y Fede Ricca cuando se recupere. O sea, que el centro de la zaga parece bien cubierto cuando se confirme la llegada de Meré. Se desconoce la cantidad de la opción de compra por la que llega al Málaga.

Meré jugó una treintena de partidos al lado de Luis Hernández en el Sporting. Con 18 años ya jugaba partidos en Primera y junto al ahora malaguista dio sus primeros pasos en la superélite. No les fue mal juntos porque consiguieron sendas salvaciones, algo que le fue imposible conseguir esta temporada. Ello lamentaba en su adiós. "No sé si esta decisión será lo mejor, soy un chico muy joven que le debe mucho al Sporting, pero quiero seguir jugando en Primera. Me voy dejando al Sporting donde no quería, en Segunda. No quiero pensar de mi futuro a largo plazo, sólo del momento a día de hoy. No se puede saber si es un adiós definitivo o un hasta pronto", aseguraba Meré antes de montarse en el coche y cruzar la península para llegar a Málaga, donde se le esperaba de madrugada. A lo largo del día de hoy debería cristalizar su fichaje por el Málaga.