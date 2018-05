Metidos en el búnker

En el Málaga siguen sin dar la cara sus máximos responsables. El club, en el apogeo de la deriva deportiva, ha entrado en una bunkerización sin precedentes. Nadie habla, nadie concede entrevistas, nadie explica qué está pasando y hacia dónde se quieren dirigir. Además coincide todo esto con un periodo en el que no existe una sola comunicación oficial de movimientos con vistas a la próxima temporada en Segunda División. No hay entrenador, no hay bajas, no hay altas. Así día tras día, con José González convertido en único portavoz de la entidad.

Contrasta la postura del Málaga con lo que han hecho los otros dos clubes que acompañarán a los de Martiricos a Segunda División. Tanto en Las Palmas como en el Deportivo de la Coruña sus presidentes ya han aparecido ante los medios de comunicación y han respondido a cuestiones de toda índole, algunas muy espinosas. Mientras Miguel Ángel Ramírez y Tino Fernández ya han realizado un ejercicio de responsabilidad, el presidente Abdullah Al-Thani ni habla ni tiene previsto hablar. Así que esperar una rueda de prensa del catarí a estas alturas es un acto de fe.

Pero tampoco lo piensan hacer el vicepresidente y consejero delegado, Nasser Al-Thani, y los consejeros Nasser y Rakkan Al-Thani. Todos, evidentemente, con sueldo de ejecutivos pero que aun estando en Málaga (como es el caso) no acuden al palco de autoridades cuando el equipo juega en La Rosaleda. La última aparición pública de Nasser en un acto institucional fue el homenaje a Ben Barek del pasado jueves. Nayef estuvo en la foto de Arraijanal junto a las autoridades locales. Sólo hay un miembro de la familia que se deja ver en actos de la entidad, Hamyan Al-Thani, si bien está más pendiente del equipo femenino y tampoco acude al palco.

No es que sea una sorpresa que los Al-Thani se aparten de los focos, especialmente cuando las cosas van mal en lo deportivo. Pero después del consejo de administración hay una serie de directivos que tampoco asumen sus responsabilidades. Por un lado está Joaquín Jofre, director general en la sombra y hombre fuerte de la propiedad. Hace labores ejecutivas pero no habla en público. No da ninguna explicación acerca de la situación del Málaga. Tampoco el director deportivo, Mario Husillos. Y eso sí es muchísimo más llamativo. Desde que cerró el mercado invernal no ha vuelto a conceder ninguna entrevista. Se esperaba una rueda de prensa cuando se consumase el descenso (ahora se espera la semana posterior a la finalización de la Liga). Además, tampoco ha estado en el palco de autoridades de La Rosaleda -como era habitual- desde que el equipo bajó matemáticamente. Choca con su manera de actuar toda su carrera, habitual en entrevistas, tertulias y comparecencias con cierta regularidad.

Y por segunda semana consecutiva no habrá entrevistas personales con jugadores de la plantilla y técnicos. Sus apariciones se limitarán a las ruedas de prensa previstas por el club y las obligadas por la Liga. Hay que recordar que tras el partido del pasado domingo ante el Alavés sólo habló Andrés Prieto. Hoy concede una rueda de prensa Chory Castro.