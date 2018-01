Michael Santos: "Jony duda si venirse o no"

El futuro de Jony Rodríguez está en el aire. En Gijón sueñan con su regreso, pero él no se decide. En Segunda le sobran las novias, pero -a pesar de llevar dos temporadas en las que no ha sumado prácticamente nada- sigue resistiéndose a bajar un escalón deportivo. En el Málaga tienen claro que las puertas están abiertas para él, pero no para reforzar a un rival que pueda ser directo.

Así que sus opciones no son tantas. En el Sporting, precisamente, juega Michael Santos, cedido por el Málaga. El charrúa habló del caso Jony: "Él está en duda de si venir o no venir. Es cosa suya y de su representante, no puedo decir qué hará". De momento, Jony compartió una imagen en redes sociales viendo el partido del conjunto asturiano. En esa cita, por cierto, Santos firmó otros dos goles. Lleva diez.