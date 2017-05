"Ese nombre no es cuestión mía", dice Míchel sobre Adrián

Era obligado preguntarle a Míchel en su comparecencia de prensa por la trascendecia del primer fichaje para la próxima temporada, Adrián González. Sucede, además, que el futbolista en cuestión es su hijo. El técnico no quiso entrar a valorar mucho el tema, pero sabiendo ese asterisco especial, quiso dejar claro, como ya se publicó, que esa negociación ya estaba en marcha antes de que él llegara a Martiricos.

"Algunos de los nombres que salen se me han consultado y otros de los que salen ni siquiera ha sido así. No es una cuestión mía el nombre de este jugador", aseveró el técnico, que quiso quedarse en segundo plano en la planificación: "Desde que he venido lo único que escucho son nombres y doy mi opinión. Las negociaciones de cualquier jugador y la plantilla del año que viene va a estar diseñada por el director deportivo con mi ayuda", afirmó el madrileño.

A Míchel no le hizo mucha gracia que en vísperas del encuentro contra el Celta se hablara de este tema. "No debemos distraernos porque unos jugadores que están en esta plantilla merecen el respeto suficiente como para que no estemos hablando tanto de la posibilidad de que vengan futbolistas para el año que viene. No voy a comentar nada porque es una cuestión igual a la de otros jugadores que pueden sonar", comentó.

Quiere ambición ante el Celta No nos podemos permitir levantar el pie del acelerador. Estamos en un buen momento, no queremos parar y eso hay que hacerlo a través de los partidos. Con máximo respeto al rival y con máximas intenciones por nuestra parte. Queremos seguir ganando y demostrar que el equipo puede conseguir esos resultados, porque nos interesa mucho la regularidad para estar bien en LaLiga, este año y el que viene”.

Con respecto al choque de mañana, volvió a pedir ambición a los suyos para sumar otro triunfo que permita escalar más aún en la tabla y siga modelando un chip ganador. "No nos podemos permitir levantar el pie del acelerador. Estamos en un buen momento, no queremos parar y eso hay que hacerlo a través de los partidos. Con máximo respeto al rival y con máximas intenciones por nuestra parte", dijo Míchel, que sabe lo importante de aprovechar esta dinámica positiva: "Queremos seguir ganando y demostrar que el equipo puede conseguir esos resultados, porque nos interesa mucho la regularidad para estar bien en LaLiga, este año y el que viene”.